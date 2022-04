Francja: Le Pen: nie bronimy naszych interesów w UE

Francja nie jest w stanie bronić swoich interesów w Unii Europejskiej – oceniła Marine Le Pen w środę podczas przedwyborczej debaty telewizyjnej z prezydentem Emmanuelem Macronem, który oskarżył swoją rywalkę o chęć wyprowadzenia kraju z UE bez mówienia o frexicie.

Le Pen wskazała m.in. na kwestię pracowników delegowanych w UE, którzy zdaniem kandydatki Zjednoczenia Narodowego, zabierają pracę Francuzom.

Zapewniła, że nie chce by Francja opuściła UE, ale chce reformować funkcjonowanie Wspólnoty. "Nigdy nie widziałam francuskich przywódców broniących interesów Francuzów tak, jak robią to Niemcy" - podkreśliła Le Pen.

Macron skrytykował swoją rywalkę za chęć narzucenia na rynku pracy preferencji narodowych. "Narodowa preferencja co do zatrudnienia to koniec jednolitego rynku europejskiego" - podkreślił prezydent. Oskarżył Le Pen o chęć podjęcia działań we Francji, których nie zaakceptowaliby zagraniczni partnerzy.