Francja: Lekarze chcą obowiązkowych szczepień dla pracowników służby zdrowia

Francuscy lekarze chcą obowiązkowych szczepień dla pracowników służby zdrowia i domagają się też przyspieszenia kampanii szczepień - pisze w środę francuska prasa. Dla przykładu sami szczepią się publicznie.

Wirusolog dr Eric Caumes zaapelował w środę o obowiązkowe szczepienia dla wszystkich pracowników służby zdrowia. "Chciałbym, aby wszyscy pracownicy domów opieki oraz pracownicy medyczni zostali zaszczepieni obowiązkowo" - wsparł go dr Robert Sebbag, specjalista chorób zakaźnych z paryskiego szpitala Pitie-Salpetriere. Obowiązkowemu szczepieniu sprzeciwia się natomiast Daniel Guillerm, rzecznik związku zawodowego pielęgniarek.

"Wirus pochodzi z zewnątrz" - przypomina dr Sebbag i apeluje, aby "osoby, które nie chcą się szczepić, a które wybrały tę odpowiedzialną pracę", zostały w domu i nie ryzykowały zakażenia pacjentów.

Tego samego zdania jest prezes Krajowej Federacji Pielęgniarek Daniel Guillerm, który wezwał do szczepienia pracowników sektora medycznego po to, by nie narażać pacjentów szpitali.

Zwolennikiem szczepień pracowników służby zdrowia, w szczególności w domach opieki, jest także prof. Djillali Annane, kierownik oddziału intensywnej terapii w szpitalu Razymond-Poincare w Garches.

Obowiązkowych szczepień dla wszystkich pracowników służby zdrowia domaga się francuski wirusolog dr Eric Caumes.

Środowisko medyczne nie jest jednak całkowicie zgodne. Przeciwnikiem obowiązkowego szczepienia jest na przykład rzecznik związku zawodowego pielęgniarek SNPI CFE-CGC Thierry Amouroux, który twierdzi, że zasada dobrowolności jest lepsza.

Od poniedziałku francuscy pracownicy medyczni w wieku 50 lat i starsi mogą się praktycznie szczepić przeciwko Covid-19. Dotyczy to również strażaków i osób powyżej 75 roku życia.

W pierwszej fazie kampanii, rozpoczętej 27 grudnia, rząd zdecydował o szczepieniu pensjonariuszy domów opieki. Prezydent Emmanuel Macron zapewnił we wtorek podczas spotkań w Tours, że wszyscy opiekunowie osób starszych, którzy chcą, mogą zostać zaszczepieni podczas tej pierwszej fazy szczepień, która potrwa do końca marca.

Jednak również w domach opieki oraz w placówkach medycznych nie wszyscy opiekunowie są jednomyślni co do szczepień. W przypadku Covid-19, "mamy 20 proc. pracowników, którzy naprawdę zgadzają się na szczepienie, reszta jest chwilowo niezdecydowana lub przeciwna szczepieniu" - informowała we wtorek Ewa Guillaume, dyrektor domu opieki "Lumieres d'automne" w podparyskim Saint-Ouen.

Aby przezwyciężyć nieufność Francuzów do szczepień, 16 znanych francuskich lekarzy zapowiedziało, że w środę podda się publicznym szczepieniom. Wśród nich znaleźli się m.in. Axel Kahn, Philippe Vermesch, Michel Cymes. Cytowany przez francuskie media prezes Konfederacji Francuskich Związków Lekarskich (CSMF) dr Jean-Paul Ortiz, powiedział, że "Francuzi nie mają zaufania do szczepień, podczas gdy jest to jedyne rozwiązanie, aby wydostać się z tego więzienia, wydostać się z tej epidemii w definitywny sposób!".

Do 6 stycznia przeciwko koronawirusowi zaszczepiono we Francji około 5 500 osób. Lekarze, politycy i media krytykują rząd za powolną kampanię szczepień, domagając się jej przyspieszenia na wzór brytyjski, izraelski lub amerykański.

Z Paryża Katarzyna Stańko