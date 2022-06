Francja: Lewica: 5 lipca złożymy wniosek o wotum nieufności wobec rządu Borne

Lewicowa koalicja Nupes poinformowała w poniedziałek, że 5 lipca zamierza złożyć wniosek o wotum nieufności wobec rządu premier Francji Elisabeth Borne w związku z wynikiem koalicji prezydenckiej w II turze wyborów parlamentarnych, która w głosowaniu nie uzyskała bezwzględnej większości w Zgromadzeniu Narodowym.

W wyborach parlamentarnych, których II tura odbyła się w niedzielę, Nupes uzyskała 131 mandatów, co daje jej pozycję drugiego co do wielkości ugrupowania w 577-osobowej izbie niższej parlamentu. Sama nie dysponuje jednak wystarczającą liczbą głosów, aby przeforsować wotum nieufności, zatem kwestią kluczową będzie, czy do Nupes przyłączą się inne ugrupowania opozycyjne: konserwatywni Republikanie, skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen oraz mniejsze ugrupowania opozycyjne.

Przewodnicząca klubu skrajnie lewicowej partii Francja Nieujarzmiona (LFI) w Zgromadzeniu Narodowym Mathilde Panot powiedziała: "Musimy to przedyskutować z różnymi partnerami Nupes". LFI kieruje lewicową koalicją.

"Rządu Elisabeth Borne już nie ma" - oznajmiła w wieczór wyborczy republikanka Rachida Dati.

Zaproszony do radia France Inter zastępca szefa LFI Alexis Corbiere, ponownie wybrany w pierwszej turze w podparyskim departamencie Seine-Saint-Denis, powiedział: "Borne musi odejść, to oczywiste".

"Borne została zdyskwalifikowana i mam nadzieję, że uda nam się ją zmusić do odejścia" - zapowiedział z kolei mer Perpignan i polityk Zjednoczenia Narodowego Louis Aliot, który uważa, że Borne jest "zbyt słabą" premier i "nie gwarantuje stabilności politycznej" kraju.

Rzecznik rządu Olivia Gregoire zapewniła w poniedziałek w stacji France Info, że Borne pozostanie na stanowisku premiera. "Nie zamierzamy opuszczać rządu, w którym brakuje pewnej liczby członków" - powiedziała rzecznik, podkreślając, że Borne w swoim okręgu wyborczym w Calvados otrzymała 52,46 proc. głosów, a decyzje w sprawie ministrów, którzy nie zdobyli większości w swoich okręgach wyborczych w wyborach parlamentarnych, zostaną podjęte w najbliższych dniach.

Jeśli premier pozostanie na stanowisku, 5 lipca wygłosi swoje expose polityczne - podaje agencja AFP. Jeśli nie przekona deputowanych do swoich propozycji, partie opozycyjne mogą złożyć wniosek o wotum nieufności - wskazuje agencja.

Skupiona wokół prezydenta Emmanuela Macrona centroprawicowa koalicja Razem zdobyła 245 mandatów w Zgromadzeniu Narodowym. Nupes zajęła drugie miejsce i będzie miała 131 deputowanych. Zjednoczenie Narodowe Marine zdobyło 89 mandatów, a czwarte miejsce zajęli Republikanie, którzy do niższej izby parlamentu wprowadzą 61 deputowanych.

Z Paryża Katarzyna Stańko