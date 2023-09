Francja: Lewica domaga się przyjęcia części migrantów z Lampedusy uzasadniając, że to sytuacja „tak, jak z Ukrainy”

Politycy francuskiej lewicy i Zielonych domagają się przyjęcia części migrantów z Lampedusy. Proponują przyjmowanie migrantów z włoskiej wyspy tak, jak przyjmowani są w Europie Ukraińcy uciekający przed wojną z Rosją.

"Napływ migrantów jest skutkiem katastrofy klimatycznej. Europa powinna dokonać przeglądu swojej polityki przyjmowania, aby wznowić wysiłki i powitać tych uchodźców. Musi okazać solidarność, tak jak z Ukraińcami" - stwierdził w poniedziałek deputowany skrajnie lewicowej Francji nieujarzmionej Eric Coquerel.

"Migranci z Lampedusy +są niczym+ w porównaniu z milionami Ukraińców przyjętymi w Europie" - stwierdziła z kolei deputowana partii Zielonych Sandrine Rousseau, która potępiła w poniedziałek zamykanie granic UE przed migrantami. "Europa przyjęła kilka milionów Ukraińców i to bardzo dobrze. Kilka tysięcy migrantów na Lampedusie to nic" - podkreśliła Rousseau.

Zdaniem socjalisty i byłego kandydata na prezydenta Benoita Hamona ci, którzy sprzeciwiają się przyjmowaniu migrantów "podżegają wiatr ignorancji, nacjonalizmu i niezgody" - napisał na platformie X Hamon.

Według innego deputowanego Francji nieujarzmionej, François Ruffina, Francja może pomieścić "około tysiąca osób" z Lampedusy. Ruffin dodał: "Myślę, że możemy to zrobić, nie mówiąc o inwazji". Ruffin proponuje także "szkolenia językowe, a następnie szkolenia w zawodzie" dla migrantów, których "Francja przyjęłaby z radością".

Tymczasem według sondażu przeprowadzonego przez instytut CSA dla telewizji CNEWS, którego wyniki opublikowano pod koniec sierpnia, 65 proc. Francuzów chciałoby wypowiedzieć się na temat imigracji w referendum.

Z kolei według sondażu przeprowadzonego przez Odoxa-Backbone Consulting dla dziennika "Le Figaro" aż 71 proc. Francuzów chciało ograniczenia imigracji, a 59 proc. opowiadało się za zaostrzeniem ustawy imigracyjnej jesienią.

W 2022 roku we Francji mieszkało 7 mln imigrantów, czyli osób urodzonych za granicą i mieszkających we Francji. Stanowiło to 10,3 proc. całkowitej populacji - informuje francuski Narodowy Instytut Statystyki i Studiów Ekonomicznych (INSEE).

Z Paryża Katarzyna Stańko