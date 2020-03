Francja: Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 19

Do 19 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa we Francji, potwierdzono też 1126 przypadków zakażenia Covid-19 - poinformował w niedzielę francuski resort zdrowia.

W sobotę wieczorem informowano o 16 ofiarach śmiertelnych i 949 przypadkach zakażenia koronawirusem.

Jak podaje agencja Reutera, do niedzieli potwierdzono ok. 106 tys. przypadków infekcji koronawirusem w ok. 90 krajach, a ponad 3,6 tys. zakażonych zmarło, w zdecydowanej większości w Chinach.

W Europie największe ognisko epidemii znajduje się we Włoszech, gdzie najnowszy bilans to 366 zmarłych, ponad 7,3 tys. zakażonych i 622 wyleczonych od początku kryzysu.