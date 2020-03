Francja: Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła w ciągu doby o 231

Francuski resort zdrowia poinformował w środę wieczorem, że w ciągu minionej doby liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła w kraju o 231. W sumie z powodu Covid-19 zmarło we Francji 1331 osób.

Liczba pacjentów leczonych na oddziałach intensywnej terapii wzrosła o 311, do 2827 - powiedział podczas codziennej konferencji prasowej dyrektor generalny w resorcie zdrowia i solidarności Jerome Salomon.

11 539 osób zakażonych jest leczonych w szpitalach, a w sumie zdiagnozowano we Francji 25 233 przypadków infekcji koronawirusem. Oznacza to, że w ciągu ostatniej doby liczba zakażonych wzrosła o 12 proc. - dodał Salomon.

Podawane codziennie liczby dotyczące ofiar śmiertelnych epidemii władze Francji uznają teraz za zaniżone, ponieważ nie ma pełnych danych dotyczących śmiertelności osób zakażonych koronawirusem i przebywających w domach opieki dla seniorów.

We wtorek Salomon obiecał, że najbliższych dniach wdrożony zostanie system monitorowania takich placówek.

W domach opieki dla seniorów we Francji przebywa blisko milion osób. W Paryżu 148 spośród 700 takich placówek poinformowało, że wśród ich podopiecznych zdiagnozowano przypadki koronawirusa, a co najmniej 61 osób zmarło na Covid-19.

Rzeczniczka rządu Sibeth Ndiaye powiedziała po środowym posiedzeniu gabinetu, że w najbliższych dniach, stosując się do rekomendacji naukowców, rząd poinformuje o przedłużeniu nakazu pozostawania w domu i innych ewentualnych restrykcjach mających ograniczyć rozwój epidemii.

Premier Edouard Philippe oznajmił, że Francja musi się przygotować na "długotrwały efekt" pandemii koronawirusa, nie tylko w wymiarze zdrowotnym, ale też na "szok gospodarczy i szok społeczny".

We wtorek Francja stała się piątym krajem - po Chinach, Włoszech, Iranie i Hiszpanii - w którym na Covid-19 zmarło już ponad 1 tys. osób.

Powołana przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona specjalna rada naukowców, która doradza rządowi w sprawach dotyczących epidemii, ogłosiła we wtorek, że należy rozważyć przedłużenie okresu restrykcji "do co najmniej sześciu tygodni".