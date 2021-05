Francja: Liczba pacjentów z Covid-19 w szpitalach nadal spada

Liczba pacjentów z Covid-19 we francuskich szpitalach nadal spada, w tym na oddziałach intensywnej terapii. Szpitale we Francji obecnie leczą najmniej pacjentów z koronawirusem od października ub.r., czyli drugiej fali epidemii w kraju.

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono we Francji u 9704 osób, tym samym liczba wykrytych od początku epidemii infekcji wzrosła do 5,6 mln. W szpitalach zmarło 70 chorych z Covid-19, zwiększając liczbę zgonów w związku z Covid-19 do 108 625 od początku pandemii - podała w niedzielę Agencja Zdrowia publicznego (SPF).

Do szpitali przyjęto 324 chorych, 73 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych zmniejszyła się do 19 720. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 3515 chorych.

Od początku kampanii szczepień pierwszą dawkę otrzymały 23 081 274 osoby (tj. 34,5 proc. populacji i 43,9 proc. osób dorosłych), a 9 706 333 osoby dostały również drugą dawkę (tj. 14,5 proc. populacji i 18,5 proc. dorosłych). W ciągu ostatniej doby zaszczepiono 188 204 osoby, z czego 172 516 pierwszą dawką, a 15 688 drugą.

Z Paryża Katarzyna Stańko