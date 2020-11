Francja: Lider skrajnej lewicy chce przywrócić obowiązkową służbę wojskową

Za obowiązkową służbą wojskową we Francji, m.in. z powodu problemów spowodowanych zmianami klimatycznymi, opowiedział się szef skrajnie lewicowej partii Francja Nieujarzmiona (LFI) Jean-Luc Melenchon, kandydat w wyborach prezydenckich w 2022 r.

W poniedziałkowym wywiadzie dla dziennika "L'Opinion" Melenchon stwierdził, że chce powrotu do obowiązkowej służby wojskowej "w obliczu czekających nas zmian klimatycznych".

"Nie jestem pewien, czy wszyscy aktywiści się ze mną zgadzają" - zauważył lider skrajnej lewicy. Ale "pasywna i zbrojna obrona ludowa pozostaje w moich oczach koniecznością" - podkreślił.

"Będziemy więc musieli prosić o wkład młodych Francuzów w działania na rzecz państwa" - apelował Melenchon.

W 1997 roku Melenchon sprzeciwił się zniesieniu obowiązkowej służby wojskowej, o czym zdecydował ówczesny prezydent Jacques Chirac.

Szef LFI proponuje również rozszerzenie "misji poborowych" do policji. "Zmieniłoby to sposób, w jaki ludzie patrzą na policję, i zmieniłoby to jej wewnętrzne praktyki. Ustąpiłyby rasizm i przemoc w policji" - uważa Melenchon.

Z Paryża Katarzyna Stańko