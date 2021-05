Francja: Linie Air France odwołują lot Paryż-Moskwa; Rosja nie wydała zgody na zmianę trasy

Linie lotnicze Air France poinformowały, że odwołują lot Paryż-Moskwa w środę w związku z tym, iż władze lotnicze Rosji nie zatwierdziły nowej trasy omijającej przestrzeń powietrzną Białorusi.

Air France zrezygnowały z lotu AF1154 "z powodów operacyjnych związanych z ominięciem białoruskiej przestrzeni powietrznej, co wymaga nowej zgody władz rosyjskich na wlot na ich terytorium" - przekazał rzecznik linii.

Przewoźnik, który obsługuje kilka połączeń do Moskwy tygodniowo, poinformował, że planuje przenieść odwołany lot na czwartek, ale nadal oczekuje na zatwierdzenie przez stronę rosyjską trasy, pozwalającej uniknąć przelotu nad Białorusią.

We wtorek linie lotnicze Air France ogłosiły, że zawieszają loty w przestrzeni powietrznej Białorusi aż do odwołania, zgodnie z zaleceniem UE, która przyjęła nowe sankcje wobec reżimu Alaksandra Łukaszenki. Unijna przestrzeń powietrzna ma zostać zamknięta dla białoruskich linii lotniczych i ma być im uniemożliwiony dostęp do portów lotniczych UE.