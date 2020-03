Francja: Luwr ponownie otwarty

Luwr, zamknięty od niedzieli z powodu zagrożenia koronawirusem, został w środę ponownie otwarty dla zwiedzających - poinformowała placówka w komunikacie prasowym oraz w mediach społecznościowych.

W środę od rana przed muzeum ustawiały się kolejki chętnych do zwiedzania.

Pracownicy z obawy przed zakażaniem koronawirusem zażądali w niedzielę prawa do odstąpienia od pracy. Władze muzeum, stosując się do zaleceń francuskich władz medycznych, zdecydowały w środę, że osoby, u których nie występują objawy zakażenia koronawirusem, powinny wywiązywać się z obowiązku świadczenia pracy. Władze szpitali paryskich poprosiły personel medyczny, który miał styczność z pacjentami zakażonymi Covid-19, o skrócenie 14-dniowej kwarantanny i powrót do pracy.

Luwr jest jednym z najczęściej odwiedzanych muzeów na świecie. Na jego stronie internetowej podano, że w 2019 roku odwiedziło je 9,6 mln gości, a w 2018 roku - ponad 10 mln osób, większość przybyła z zagranicy.

Francja jest obecnie drugim po Włoszech krajem w Europie z największą liczbą przypadków Covid-19. Władze medyczne poinformowały w środę o 257 przypadkach zakażenia wirusem.

Z Paryża Katarzyna Stańko