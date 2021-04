Francja: Macron: bez ustalenia ceny węgla nie przeprowadzimy transformacji energetycznej

Podczas wirtualnego szczytu klimatycznego prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał w czwartek do „przyspieszenia realizacji zobowiązań klimatycznych do 2030 roku” oraz do ustalenia cen węgla, bez czego, jego zdaniem, nie da się przeprowadzić transformacji energetycznej.

"Należy przyspieszyć z redukcją emisji do 2030 roku, a następnie do 2050, czyli zgodnie z planem, który został przyjęty w grudniu przez Unię Europejską" - podkreślił Macron podczas konferencji klimatycznej, której gospodarzem jest prezydent USA Joe Biden.

"Podejmowanie działań na rzecz klimatu oznacza regulacje (przepisów) na poziomie międzynarodowym. Jeśli nie ustalimy ceny za węgiel, nie będzie przejścia do transformacji energetycznej" - powiedział francuski prezydent.

Ocenił, że świat musi uwzględnić środowisko w kosztach inwestycji i handlu, aby przejść na bardziej ekologiczną gospodarkę.

Macron podkreślił również, że we współczesnym świecie konieczna jest redukcja emisji metanu do atmosfery oraz większa sprawiedliwość społeczna i klimatyczna.

Prezydent poinformował również, że Francja zorganizuje 18 maja w Paryżu szczyt na temat długoterminowego finansowania dla gospodarek państw afrykańskich.

W wirtualnym szczycie biorą udział przywódcy 40 krajów, w tym prezydent Andrzej Duda, a także szefowie rządów lub państw z Chin, Rosji, Indii, krajów Zatoki Perskiej, Europy oraz azjatyccy sojusznicy USA. W konferencji będzie też uczestniczył papież Franciszek.

