Francja: Macron chce międzynarodowej inicjatywy do walki z wariantami SARS-CoV-2

Walka z wariantami koronawirusa to prawdziwy wyścig z czasem; bez szybkich, skutecznych i zjednoczonych działań na skalę międzynarodową ryzykujemy, że wirus będzie rozprzestrzeniać się jeszcze szybciej – powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron w opublikowanym w niedzielę wywiadzie.

W rozmowie z "Journal du Dimanche" szef państwa wyraził ubolewanie, że nie wszystkie kraje mają równomierny dostęp do szczepionek przeciwko koronawirusowi.

"Kraje afrykańskie słusznie rzucają nam wyzwanie w kwestii dostępu do szczepionek" - wskazał szef państwa.

"Musimy przyspieszyć wysiłki, ponieważ liczy się każdy tydzień" - podkreślił Macron, wzywając do przyspieszenia kampanii szczepień. "Musimy współpracować z Chińczykami i Rosjanami, aby szczepionki opracowane przez ich naukowców pasowały do tego wielkiego wielostronnego wysiłku przeciwko pandemii, kiedy już uzyskają certyfikaty WHO" - oświadczył Macron.

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem we Francji potwierdzono u 16 546 osób, w szpitalach zmarło 167 osób z Covid-19 - podała w niedzielę Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Od początku pandemii liczba wykrytych zakażeń we Francji wzrosła do 3 465 163, a zgonów do 81 814.

Do szpitali trafiło 651 chorych na Covid-19, w tym 113 na oddziały intensywnej terapii.

Liczba hospitalizowanych pacjentów z Covid-19 wzrosła o 205 i wynosi 26 401. Na oddziałach intensywnej terapii obecnie leczonych jest 3 299 chorych.

Odsetek testów z wynikiem dodatnim obniżył się nieznacznie, z 6,1 do 6 procent.

Od początku kampanii we Francji zaszczepiono przeciw koronawirusowi łącznie 2 901 861 osób; 2 254 688 osób otrzymało pierwszą dawkę, a 647 173 również drugą.

Z Paryża Katarzyna Stańko