Francja: Macron chce rozmawiać z Putinem w sprawie ataków dronów i bezpieczeństwa elektrowni atomowych

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w czwartek, że zamierza zadzwonić do Władimira Putina, aby wezwać go do zaprzestania bombardowań i ataków dronów na Ukrainie oraz nalegać na sfinalizować porozumienie w sprawie bezpieczeństwa ukraińskich elektrowni atomowych.

"Najpilniejszym dzisiaj tematem jest dalsze wzywanie do rozejmu, zakończenia bombardowań i ataków dronów" - powiedział Macron na konferencji prasowej po szczycie UE w Brukseli.

"Zamierzam wezwać prezydenta Putina w tej sprawie, ponieważ bardzo wyraźnie te ataki (…) w dużej części są zbrodniami wojennymi, są one (celowane) w infrastrukturę cywilną, w samych cywilów" - powiedział francuski prezydent.

"To nie ma charakteru operacji specjalnej, to wojna, którą on rozpoczął i która jest podbojem terytorialnym" - dodał.

Agencja AFP przypomina, że Macron wraz z premierem Kambodży Hun Senem, obecnym prezydentem Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) wezwali we wtorek do "natychmiastowego zaprzestania nalotów i ataków dronów na ukraińską ludność cywilną i infrastrukturę".

"Chciałbym, aby ten apel przekonał niektóre mocarstwa, Chiny, Indie i inne, aby przyłączyły się do nas i wywarły presję na Rosję" - mówił w czwartek Macron.

Podkreślił, że jest mocno zaangażowany w negocjacje prowadzone przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA) w sprawie zabezpieczenia pięciu elektrowni jądrowych na Ukrainie, w tym okupowanej przez wojska rosyjskie elektrowni w Enerhodarze.

"Chcę, abyśmy byli w stanie całkowicie doprowadzić do wycofania stamtąd broni ciężkiej, lekkiej i sił zbrojnych. Jesteśmy bardzo blisko uzyskania tego" - powiedział Macron, ale nie podał szczegółów tej kwestii.