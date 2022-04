Francja: Macron: morderstwa w Buczy to najprawdopodobniej zbrodnie wojenne

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w środę, że morderstwa popełnione w podkijowskiej Buczy to najprawdopodobniej zbrodnie wojenne, a ich sprawcom musi zostać wymierzona sprawiedliwość.

"Jest bardzo prawdopodobne, że zostały tam popełnione zbrodnie wojenne" - oznajmił francuski prezydent.

W poniedziałek Macron ocenił, że istnieją "bardzo wyraźne przesłanki", by sądzić, że siły rosyjskie są odpowiedzialne za zbrodnie wojenne na Ukrainie. "To, co wydarzyło się w Buczy wymaga nowego pakietu sankcji i bardzo wyraźnych środków" - dodał.

Miasteczko Bucza zostało w piątek wyzwolone przez siły ukraińskie. Od soboty przedstawiciele ukraińskich władz i media informują o odnalezieniu licznych ciał zabitych przez Rosjan cywilów, nie tylko w Buczy, ale i w innych wyzwolonych miejscowościach obwodu kijowskiego.

W środę rano mer Buczy Anatolij Fedoruk przekazał, że Rosjanie zabili w mieście około 320 mieszkańców.