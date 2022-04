Francja: Macron: Na Ukrainie popełniono przerażające zbrodnie, Rosja musi zastać pociągnięta do odpowiedzialności

Na Ukrainie popełniono przerażające zbrodnie (...) Rosyjskie władze będą musiały zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Nie ma pokoju bez sprawiedliwości - napisał w czwartek wieczorem na Twitterze prezydent Francji Emmanuel Macron.

Macron poinformował, że na miejscu francuscy eksperci i żandarmi pomagają ukraińskiemu i międzynarodowemu wymiarowi sprawiedliwości zbierać dowody.

Francuski przywódca poinformował także, że w ciągu ostatnich 50 dni, a więc od początku rosyjskiej inwazji, Francja przekazała Ukrainie sprzęt wojskowy o wartości ponad 100 mln euro i - jak zapewnił - pomoc ta będzie kontynuowana, także w ramach całej Unii Europejskiej, której kraje zadeklarowały pomoc wojskową o łącznej wartości 1,5 mld euro.

Emmanuel Macron napisał na Twitterze, że w piątek Francja dostarczy na Ukrainę 24 wozy strażackie i karetki pogotowia oraz 50 ton sprzętu ratunkowego. "To już drugi taki konwój w ciągu miesiąca" - podkreślił. Poinformował także, że podczas wieczornej rozmowy telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim zapewnił go o solidarności z Ukrainą i determinacji by zakończyć konflikt.