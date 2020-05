Francja: Macron obiecał ludziom kultury program zamówień publicznych

Prezydent Francji Emmanuel Macron podczas wideokonferencji z przedstawicielami świata kultury obiecał im w środę uruchomienie "dużego programu zamówień publicznych”. Podkreślił, że państwo musi wspierać sektor kultury: literaturę, show-biznes, sztuki plastyczne.

"Chcę, abyśmy uruchomili duży program zamówień publicznych" - powiedział. Nie podał jednak budżetu i szczegółów programu. Stwierdził natomiast, że kryzys Covid-19 w szczególności dotknął twórców, zwłaszcza tych poniżej 30. roku życia, którzy często nie mają nawet umów o pracę.

Sektor kultury będzie mógł skorzystać z funduszu solidarności dla małych i średnich firm - zapewnił prezydent.

"Państwo będzie obecne z wkładem kapitałowym w publicznym banku inwestycyjnym, aby wspierać festiwale i małe przedsięwzięcia kulturalne" - poinformował. Dodał, że zostanie stworzony fundusz kompensacyjny dla przedsięwzięć filmowych, których nie można realizować z powodu epidemii koronawirusa.

Zapowiedział, że państwo przedłuży wsparcie, jakie otrzymują twórcy, co najmniej o rok, to znaczy do końca sierpnia 2021 r. Chodzi m.in. o tzw. wakacje podatkowe.

"Kultura pełni ważną rolę" - podkreślał prezydent. Miejsca świata kultury muszą wrócić do życia.

Po 11 maja rząd zapowiedział otwarcie bibliotek oraz małych galerii i muzeów. Zamknięte pozostaną jednak nadal kina, teatry i duże muzea. Macron zapowiedział decyzję w sprawie ich otwarcia na przełomie maja i czerwca.

Sektor kultury wytwarza około 3 proc. francuskiego PKB i zatrudnia ok. 800 tys. osób.

Z Paryża Katarzyna Stańko