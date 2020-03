Francja: Macron odwiedza szpital, stara się podnieść morale ratowników

Prezydent Emmanuel Macron odwiedził w środę szpital w podparyskim Bobigny, aby podnieść morale ratowników. We Francji trwa od rana akcja Morfeusz, czyli ewakuacja pacjentów z regionu Grad-Est do szpitali wojskowych w Marsylii i Tulonie.

Prezydent Macron złożył niezapowiedzianą wizytę w szpitalu Avicenne de Bobigny w podparyskim Seine-Saint-Denis, aby "wesprzeć zespoły reanimacyjne szpitala" - poinformował Pałac Elizejski.

Prezydent krótko rozmawiał z lekarzami i pielęgniarkami. "Zrobimy wszystko, aby wam pomóc" - obiecał.

W środę rano rozpoczęła się akcja Morfeusz, polegająca na ewakuacji pierwszych sześciu pacjentów wojskowymi samolotami ze szpitala w Meluzie w regionie Grad-Est, do Tulonu i Marsylii poinformowała minister obrony Florence Parly na Twitterze.

Wielozadaniowy samolot wojskowy A330 Phoenix wystartował o godz. 10 rano z bazy lotniczej Istres pod Marsylią. Jest to czterosilnikowy samolot Służby Zdrowia Sił Zbrojnych (SSA), wyposażony w sprzęt medyczny do ratowania życia, który może transportować od sześciu do 12 osób.

Ewakuowani pacjenci zostaną umieszczeni w szpitalach wojskowych w Marsylii-Laveran i Toulon-Sainte-Anne.

Operacja Morfeusz ma na celu odblokowanie alzackich szpitali, zwłaszcza placówki w Meluzie, przepełnionej z powodu epidemii Covid-19.

Macron poinformował w poniedziałek wieczorem w orędziu do narodu, że rząd zaangażuje armię do budowy wojskowego szpitala polowego w Alzacji.

Ostatni bilans zakażonych Covid-19 we Francji, podany we wtorek wieczór, to 7730 osób. 175 chorych zmarło, a 699 w stanie bardzo ciężkim przebywa na oddziałach intensywnej terapii. W ciągu doby liczba zakażonych koronawirusem wzrosła o 16,5 proc.

Najbardziej przepełnione są obecnie oddziały ratunkowe szpitali w regionach Ile-de-France i Grad-Est.

Z Paryża Katarzyna Stańko