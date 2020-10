Francja: Macron ogłosił wprowadzenie godziny policyjnej w części kraju (aktualizacja)

W ramach walki z pandemią koronawirusa w regionie paryskim i ośmiu wielkich miastach Francji od soboty zacznie obowiązywać godzina policyjna - poinformował w środę prezydent Emmanuel Macron.

Godzina policyjna będzie obowiązywała przez co najmniej cztery tygodnie w godz. 21-6. Objęte zostaną nią m.in. Paryż, Marsylia, Tuluza i Montpellier.

Krótko wcześniej rząd ogłosił stan zagrożenia zdrowia, dający władzom prawo do wprowadzania surowych obostrzeń.

Prezydent powiedział, że osoby łamiące godzinę policyjną będą karane grzywnami w wysokości 135 euro, wyższymi w przypadku recydywy. Nie dotyczy to osób pracujących w godzinach nocnych i wieczornych, jak i pasażerów pociągów.

Transport publiczny będzie działał jak dotychczas, zapewnił prezydent, podobnie jak ruch kolejowy. Podróże po Francji nie będą ograniczone.

Macron, który ujawnił te zarządzenia w ponad 40-minutowym wystąpieniu, ocenił, że "sytuacja jest poważna, ale nie można powiedzieć, że straciliśmy panowanie nad wirusem". Wprowadzenie godziny policyjnej tłumaczył koniecznością, by "każdy z nas chronił siebie i innych" przed zakażeniem.

"Jesteśmy w trakcie drugiej fali (epidemii). Musimy reagować" - podkreślił. Dodał, że celem jest obniżenie dziennego przyrostu infekcji z ok. 20 tys. obecnie do ok. 3 tys.

Przyznając, że godzina policyjna "będzie miała konsekwencje gospodarcze", prezydent zapewnił, że władze zrobią wszystko, by "kraj mógł pracować", i poprzez pożyczki i finansowanie częściowego bezrobocia pomogą przedsiębiorcom, głównie w takich branżach, jak organizacja imprez, kultura i sport.

Prezydent wezwał rodaków do przestrzegania dystansu społecznego, noszenia maseczek "nawet wśród rodziny" i systematycznego wietrzenia mieszkania. Przekonywał, że podobnie jak w restauracjach, w domach prywatnych nie powinno być więcej niż sześć osób przy stole.

Uczestnicy debaty w telewizji C-News skrytykowali w pierwszych reakcjach zarówno formę, jak i treść prezydenckiego wystąpienia. "Straciliśmy 44 minuty, żeby dowiedzieć się tego, co już wiedzieliśmy" - podsumowała znana komentatorka Veronique Jacquier. "Sanitarną dyktaturą" nazwał zapowiedziane posunięcia Ivan Rioufol z dziennika "Le Figaro", a prowadzący program Pascal Praud uznał, że prezydent przybrał "styl instruktora z powiatowej poradni zdrowia".

Właściciele restauracji uznali w wypowiedziach dla mediów, że są "definitywnie wykończeni".

Francuskie ministerstwo zdrowia poinformowało wcześniej w środę, że w ciągu ostatniej doby w kraju potwierdzono 22 591 przypadków zakażenia koronawirusem, co podniosło łączny bilans infekcji w kraju do 779 063. Całkowita liczba ofiar śmiertelnych epidemii przekroczyła 33 tys.

Z Paryża Ludwik Lewin