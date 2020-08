Francja: Macron otworzył międzynarodową konferencję ws. pomocy dla Libanu

Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał państwa do szybkiej i skutecznej pomocy Libańczykom, otwierając w niedzielę telekonferencję światowych przywódców. Podkreślił też, że koordynacją pomocy powinien zająć się ONZ.

"Naszym zadaniem jest dziś działać szybko i skutecznie, koordynując naszą pomoc na miejscu tak, by trafiła ona jak najszybciej do Libańczyków" - stwierdził Macron ze swojej letniej rezydencji w Bregancon w przemówieniu otwierającym zwołaną w trybie pilnym konferencję państw darczyńców.

W wirtualnym spotkaniu, współorganizowanym przez ONZ i Francję, udział biorą dziesiątki przywódców państw, w tym m.in. prezydent USA Donald Trump.

Macron w przemówieniu zwrócił się również do libańskich władz, odnosząc się do gwałtownych protestów, które w sobotę wstrząsnęły Bejrutem. Przywódca wezwał libańskich polityków, by "zrobili wszystko, by kraj nie upadł i by odpowiedzieć na aspiracje, które słusznie wyraża lud libański na ulicach Bejrutu". Dodał przy tym, że społeczność międzynarodowa oczekuje niezależnego i wiarygodnego śledztwa w sprawie katastrofy z 4 sierpnia.

Macron zachęcił również uczestników konferencji do jedności "mimo warunków geopolitycznych" wokół Iranu. W wydarzeniu nie wzięły udziału m.in. Turcja i Iran, a także przywódcy Rosji i Izraela, którzy jednak mieli zapewnić o chęci wsparcia.

Zadeklarowane podczas konferencji kwoty wsparcia dla Libanu mają zostać przeznaczone na żywność, sprzęt medyczny, odbudowę miasta oraz szpitali i szkół.