Francja: Macron przeprosił Algierczyków, którzy walczyli po stronie Paryża

Prezydent Emmanuel Macron przeprosił w poniedziałek w imieniu Francji harkis, czyli Algierczyków walczących u boku Francuzów w wojnie w Algierii w latach 1954-1962 przeciw własnemu narodowi. „Francja nie wywiązała się ze swych obowiązków wobec harkis, ich żon i dzieci” - oświadczył prezydent.

Macron poprosił o przebaczenie" w imieniu Francji. "Honor harkis musi być wyryty w pamięci narodowej" - dodał prezydent.

Zapowiedział, że "rząd przed końcem roku przygotuje projekt legislacji mający na celu upamiętnienie i zadośćuczynienie harkis" oraz zaapelował o "leczenie ran", które muszą być zagojone dzięki "słowom prawdy, gestom pamięci i aktom sprawiedliwości".

Harkis to arabscy żołnierze walczący u boku Francuzów w Algierii podczas wojny przeciw Frontowi Wyzwolenia Narodowego w czasie, gdy Algieria nie była państwem niepodległym, tylko francuskim departamentem. We francuskiej armii służyło ok. 66 tys. żołnierzy pochodzenia arabskiego, ok. 4, 5 tys. zginęło w wojnie w Algierii.

Terminem harkis określa się Algierczyków, którzy opowiedzieli się przeciw niepodległości i za pozostaniem ich kraju w ramach Francji. W Algierii byli traktowani jak zdrajcy.

Z Paryża Katarzyna Stańko