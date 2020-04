Francja: Macron rozmawiał z papieżem Franciszkiem o kryzysie i redukcji długów krajów Afryki

Prezydent Francji Emmanuel Macron i papież Franciszek rozmawiali we wtorek telefonicznie o kryzysie koronawirusowym oraz redukcji długów krajów Afryki. Macron zaprosił papieża do złożenia wizyty we Francji.

Jak informuje Pałac Elizejski, tematem 45-minutowej rozmowy papieża i prezydenta Francji była przede wszystkim kwestia międzynarodowej solidarności, w tym umorzenia zadłużenia krajów afrykańskich.

Na początku rozmowy Macron zaprosił Franciszka do Francji. Papież zauważył, że dawno nie miał okazji do rozmowy z prezydentem Francji. Pałac Elizejski przekazał, że papież "z zadowoleniem przyjął konstruktywne inicjatywy", podjęte przez Francję na szczeblu międzynarodowym od początku kryzysu zdrowotnego.

Rozmówcy zgodzili się co do potrzeby "rozejmu i przerwy humanitarnej w konfliktach zbrojnych" oraz wspólnych działań antykryzysowych w zjednoczonej Europie. Papież wyraził swoje wsparcie dla Francji i zapewnił, że modli się za nią w czasie epidemii, która zabiła w tym kraju ponad 20 tys. osób.

W swoim orędziu wielkanocnym z 12 kwietnia Franciszek zaproponował umorzenie długów najuboższych krajów. Pomysł ten popiera również Macron, który apelował do krajów G7 o podpisanie moratorium w tej sprawie.

Macron we wtorek w obecności ministra spraw wewnętrznych Christophe'a Castanera odbył także wideokonferencję z przedstawicielami religii i świeckich stowarzyszeń, już po raz drugi od początku epidemii koronawirusa.

Celem wideokonferencji było m.in. wspólne zastanowienie się nad "moralną spójnością kraju w obliczu kryzysu" - poinformował Pałac Elizejski. Podczas spotkania nawiązano do początku ramadanu, który przypada w piątek. Francuska administracja zaapelowała do wspólnoty muzułmańskiej, liczącej we Francji od 6 do 9 mln wiernych, o przestrzeganie zasad kwarantanny.

Konferencja Biskupów Francji zaapelowała o wznowienie odprawiania mszy po 11 maja, tj. po zakończeniu narodowej kwarantanny we Francji. "Katolicy są wzorowymi obywatelami, ale boleśnie odczuwają brak możliwości uczestniczenia w sakramentach" - mówił przed spotkaniem sekretarz generalny Konferencji Biskupów Francji ojciec Thierry Magnin.

Federacja Protestancka Francji (FPF) zwróciła uwagę prezydenta na "ekologiczną, zjednoczoną i demokratyczną transformację kraju", którą uważa za "konieczną w sytuacji zmian klimatycznych".

W spotkaniu uczestniczyli też: przewodniczący Federacji Protestanckiej Francji Francois Clavairoly, przewodniczący Konferencji Biskupów Francji Eric de Moulins-Beaufort, główny rabin Francji Haim Korsia, przewodniczący Francuskiej Rady Muzułmańskiej Mohammed Moussaoui, współprzewodniczący Związku Francuskich Buddystów Olivier Reigen Wang-Genh, a także ortodoksyjny metropolita Emmanuel Adamakis oraz francuskie loże wolnomularskie.

23 marca, podczas pierwszego spotkania z przedstawicielami najważniejszych religii i stowarzyszeń, Macron ogłosił, że święta religijne w kwietniu (Wielkanoc, początek Ramadanu, święta żydowskie) będą odbywały się bez zgromadzeń, aby uniknąć rozprzestrzeniania się koronawirusa.

z Paryża Katarzyna Stańko