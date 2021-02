Francja: Macron skrytykował "nieprzejrzystość" chińskiej szczepionki na koronawirusa

Prezydent Francji Emmanuel Macron skrytykował w czwartek "nieprzejrzystość" chińskiej szczepionki przeciwko Covid-19 i zwrócił uwagę na związane z tym możliwe zagrożenia – podała stacja BFM TV.

"Nie mam absolutnie żadnych informacji na temat chińskiej szczepionki" - oświadczył Macron. "Oznacza to, że w perspektywie średnio- i długoterminowej jest prawie pewne, że jeśli ta szczepionka nie będzie odpowiednia, ułatwi pojawienie się nowych mutacji koronawirusa" - dodał prezydent.

W ciągu ostatniej doby we Francji zarejestrowano zakażenie koronawirusem u 23 448 osób. Łączna liczba wykrytych infekcji od początku pandemii wzrosła do 3 274 608. W szpitalach zmarło 360 osób, tym samym całkowita liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 77 952 - podała w czwartek Agencja Zdrowia publicznego (SPF).

W ciągu ostatnich 24 godzin 275 osób z koronawirusem zostało przyjętych we Francji na intensywną terapię, co daje łączną liczbę 3240 pacjentów przebywających na OIOM-ach z tą diagnozą. Liczba pacjentów przebywających w szpitalach z powodu Covid-19 zmniejszyła się o 187 i wynosi obecnie 27 766. W ciągu doby do szpitali przyjęto 1752 pacjentów z koronawirusem. Odsetek pozytywnych wyników testów na koronawirusa wynosi 6,7 proc.