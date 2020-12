Francja: Macron w noworocznym przemówieniu: nadzieja jest wieczna

Nadzieja jest wieczna - powiedział w czwartek prezydent Francji Emmanuel Macron w noworocznym przemówieniu do narodu, nawiązując do pandemii koronawirusa. Odnosząc się do brexitu, zapewnił, że Wielka Brytania pomimo wyjścia z UE pozostanie sojusznikiem Francji.

"Nadzieja pozostaje, nadzieja jest wieczna" - powiedział prezydent, wzywając kilkakrotnie Francuzów, aby jej nie tracili. Powiedział, że do wiosny 2021 roku francuska gospodarka będzie silniejsza i wyłoni się "nowy model" kraju.

Macron podziękował rodakom za poświęcenie i wymienił kilku obywateli, którzy pomogli Francji przetrwać 2020 rok. Wśród nich byli kierowca śmieciarki, student pielęgniarstwa i właściciel księgarni, którzy służyli innym pracując niestrudzenie podczas pandemii, a także żandarmi i żołnierze, którzy stracili życie na służbie.

"Całe fragmenty francuskiej narracji zostały zniszczone z powodu tej pandemii" - powiedział, odnosząc się do szkód wyrządzonych przez Covid-19. "To historyczne wyzwanie ujawniło również solidność, rozsądek i odporność tego narodu" - dodał.

"Jest nadzieja w szczepionce, którą ludzki geniusz stworzył zaledwie w rok" - powiedział Macron. "Każdy Francuz, który sobie tego życzy, powinien mieć możliwość zaszczepienia się" - dodał.

Prezydent mówił także o brexicie. "Wielka Brytania pozostaje naszym sąsiadem, a także naszym przyjacielem i sojusznikiem" - powiedział Macron. "Ta decyzja o opuszczeniu Europy, ten brexit, był efektem europejskiego marazmu i wielu kłamstw i fałszywych obietnic" - dodał.

"Ale chcę wam powiedzieć bardzo jasno: nasze przeznaczenie jest przede wszystkim w Europie" - podsumował francuski prezydent.