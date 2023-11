Francja: Macron wezwał Izrael do "zaprzestania bombardowań Gazy"

Prezydent Francji Emmanuel Macron wywiadzie udzielonym w piątek BBC wezwał Izrael do "zaprzestania bombardowań Gazy i zabijania cywilów" i oświadczył, że zawieszenie broni byłoby korzystne dla Izraela.

Podkreślił równocześnie, że Francja potępia "terroryzm" Hamasu. Wywiad spotkał się z reakcją premiera Izraela Benjamina Netanjahu.

"Dzielimy z Izraelem jego ból i podzielamy jego dążenie do uwolnienia się od terroryzmu i do obrony. Ale w istocie dzisiaj to cywile są bombardowani. Te dzieci, te kobiety, te osoby w starszym wieku są bombardowani i zabijani" - powiedział Macron.

"Nie ma żadnego usprawiedliwienia i żadnej legitymizacji dla takich działań. Wzywamy Izrael do ich zaprzestania" - oświadczył francuski prezydent.

Macron podkreślił, że "walka z terroryzmem powinna być prowadzona zgodnie z zasadami prawa wojennego i międzynarodowego prawa humanitarnego ponieważ prowadzi ją państwo demokratyczne".

Macron zaapelował o zawieszenie broni w wojnie Izraela z Hamasem i wyraził nadzieję że inne państwa, w tym Stany Zjednoczone i Wielka Brytania przyłączą się do jego apelu.

W odpowiedzi premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył, że "świat powinien potępiać Hamas, a nie Izrael ponieważ to Hamas zaatakował zabijając cywilów i uprowadzając zakładników".

Netanjahu podkreślił, że Izrael "dokłada wszelkich starań aby oszczędzać ludność cywilną, która jednak jest wykorzystywana przez Hamas jako żywe tarcze".

"Zbrodnie, które Hamas dzisiaj popełnia w Gazie będą popełniane jutro w Paryżu, Nowym Jorku i wszędzie na świecie" - powiedział Netanjahu.