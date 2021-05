Francja: Macron wezwał USA i W. Brytanię, by nie blokowały eksportu szczepionek

Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał USA i Wielką Brytanie, by nie blokowały eksportu szczepionek na koronawirusa i składników potrzebnych do ich produkcji. Wzmocniłoby to globalną solidarność szczepionkową - podkreślił.

Na Szczycie Społecznym UE w portugalskim Porto Macron potwierdził również swoje stanowisko w sprawie zawieszenia patentów na szczepionki przeciw koronawirusowi; pomysł ten w środę poparł prezydent USA Joe Biden. "My, Europejczycy, walczymy o to, aby szczepionka stała się globalnym dobrem publicznym" - podkreślił francuski przywódca.

Wyjaśnił, że debata na temat patentów "nie powinna eliminować wynagrodzenia za innowacje" i że pracuje "ramię w ramię z kanclerz Niemiec Angelą Merkel i Komisją Europejską" w tej sprawie.

"Dzisiaj Anglosasi blokują wiele z tych składników i szczepionek. Dziś 100 proc. szczepionek wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych trafia na rynek amerykański" - podkreślił francuski prezydent.

Tymczasem ze 110 mln dawek wyprodukowanych w Europie UE wyeksportowała 45 mln, a pozostałe zatrzymała. "Jesteśmy obecnie najbardziej hojni na świecie wśród krajów rozwiniętych" - stwierdził Macron.

Tymczasem w ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono we Francji u 19 124 osób. W szpitalach zmarło 227 chorych, natomiast od wtorku w domach opieki społecznej odnotowano 25 zgonów. Całkowita liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła zatem o 252, do 106 130 - podała w piątek Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Do szpitali przyjęto 1140 chorych z Covid-19, 269 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych zmniejszyła się o 654 i wynosi 26 331. Na oddziałach intensywnej terapii obecnie leczonych jest 5106 chorych.

Od początku kampanii szczepień pierwszą dawkę otrzymało 17 492 988 osób (tj. 26,1 proc. populacji i 33,3 proc. osób dorosłych), a 7 641 172 również drugą (11,4 proc. populacji i 14,5 proc. dorosłych). W ciągu ostatniej doby wykonano łącznie 617 822 szczepienia, z czego 362 680 pierwszą dawką, a 255 142 drugą.

Z Paryża Katarzyna Stańko