Francja: Macron wykluczył ponowne zamknięcie szkół z powodu kryzysu zdrowotnego

Prezydent Francji Emmanuel Macron wykluczył podczas wtorkowej wideokonferencji z merami francuskich miast ponowne zamknięcie szkół z powodu kryzysu zdrowotnego wywołanego przez pandemię Covid-19.

Po trzech tygodniach nieobecności uczniowie podstawówek wrócili do szkół w poniedziałek, a licealiści i gimnazjaliści w trybie hybrydowym rozpoczną naukę od 3 maja.

Macron nie wykluczył zniesienia godziny policyjnej w drugiej połowie maja lub w czerwcu, o ile poprawią się wskaźniki epidemiczne. Plan otwierania gospodarki zostanie ogłoszony 12 maja - podało źródło w rządzie, cytowane przez media.

Tymczasem w ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono we Francji u 30 317 osób, w szpitalach zmarło 325 chorych na Covid-19, natomiast w domach opieki od minionego piątku odnotowano 22 zgony. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa od początku pandemii wzrosła w kraju do 103 632 - podała we wtorek Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Do szpitali przyjęto w ciągu ostatniej doby 2109 chorych, z czego 484 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych wzrosła o 315 i wynosi 30 281. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 5943 chorych na Covid-19.

Od początku kampanii pierwszą dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi otrzymało we Francji 14 579 482 osób (tj. 21,8 proc. ludności i 27,8 proc. osób dorosłych), a 5 879 133 również drugą (8,8 proc. ludności i 11,2 proc. dorosłych). W ciągu ostatniej doby wykonano łącznie 469 788 szczepień, z czego 282 174 pierwszą dawką, a 187 614 - drugą.

Z Paryża Katarzyna Stańko