Francja: Macron za przyśpieszeniem szczepień w krajach rozwijających się

Prezydent Emmanuel Macron w poniedziałek w rozmowie z szefem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedrosem Adhanomem Ghebreyesusem prosił o „przyspieszenie organizacji kampanii szczepień w krajach rozwijających się”, aby możliwe było opanowanie pandemii.

"Jestem zaniepokojony" - powiedział prezydent Macron w poniedziałek podczas wideokonferencji z Ghebreyesusem - "Musimy przyspieszyć kampanię szczepień, zwłaszcza w Afryce."

Dostawy szczepionek m.in. firmy Pfizer do krajów rozwijających mają zostać uruchomione w najbliższych tygodniach. Są one finansowane przez Covax, mechanizm dystrybucji popierany przez kilka organizacji międzynarodowych, m.in. Unicef, WHO oraz Bank Światowy.

Ghebreyesus podkreślił znaczenie "sprawiedliwej dystrybucji" szczepionki, w szczególności w Afryce i Ameryce Południowej, i podziękował prezydentowi Francji za jego "wiodącą rolę" w tej sprawie.

Macron ma w czwartek kontynuować konsultacje na ten temat z firmami farmaceutycznymi w ramach funduszu wspieranego przez Fundację Billa i Melindy Gatesów.

Pałac Elizejski, sam krytykowany za powolną kampanię szczepień we Francji, podkreśla, że "międzynarodowa solidarność i skuteczność idą w parze z globalnym bezpieczeństwem zdrowotnym".

Macron zaapelował o "zwiększenie mocy produkcyjnych szczepionek na świecie poprzez zacieśnienie partnerstw między producentami i transfer technologii do krajów rozwijających się".

Francuski prezydent stwierdził również, że chińskie i rosyjskie szczepionki "mogą być częścią wachlarza dystrybucji", ale "kluczowe jest, aby wszystkie ich dane były udostępniane" WHO i szczepionki te "były certyfikowane".

W niedzielę około stu lekarzy, biologów i prawników wezwało prezydenta Emmanuela Macrona i kanclerz Angelę Merkel, aby dotrzymali obietnicy uczynienia szczepionki "globalnym dobrem publicznym".

Według agencji AFP pandemia koronawirusa zabiła już co najmniej 2,31 mln osób na całym świecie.

Z Paryża Katarzyna Stańko