Francja: Magazyn na targu zmieniony w kostnicę, lotnisko Orly - w centrum ewakuacji chorych

W związku z dużą liczbą ofiar epidemii Covid-19 w stołecznym regionie Ile-de-France prefektura w Paryżu przekształca zarekwirowany magazyn na podparyskim targu Rungis w kostnicę. Nieczynne lotnisko Orly zostanie zmienione w centrum ewakuacji chorych.

Dziennik "Le Parisien" informuje, że jeden z budynków położonego na przedmieściach Paryża wielkiego targu spożywczego został przejęty przez władze w środę. W czwartek rozpoczęło się przystosowywanie go do nowej funkcji; w poniedziałek ma zacząć działać jako kostnica, która będzie mogła przyjąć od 800 do 1000 trumien.

"To miejsce pozwoli przechowywać trumny w godnych i bezpiecznych warunkach" - informuje prefektura w komunikacie prasowym. Magazyn w Rungis służył już jako kostnica podczas fali upałów w 2003 r., która zebrała wiele tysięcy ofiar w Paryżu i okolicach.

Nieczynne od wtorku podparyskie lotnisko Orly przekształcone zostało natomiast w centrum ewakuacji chorych na Covid-19 pacjentów z Paryża i okolic do innych regionów Francji.

Na parkingu lotniska postawiono ogromne namioty, w których personel medyczny przygotowuje pacjentów do transportu m.in. do Kraju Loary oraz Normandii. Jak poinformowała w czwartek obecna na miejscu reporterka stacji BFM TV, niewykluczone, że pacjenci będą również ewakuowani stamtąd do innych krajów europejskich przy pomocy śmigłowców, samolotów wojskowych oraz cywilnych.

W środę regionalna agencja zdrowia podała, że w Ile-de-France na Covid-19 zmarło 258 osób, a liczba wszystkich zmarłych na koronawirusa w szpitalach regionu wynosi 1406. Od początku epidemii w regionie odnotowano ponad 16 tys. przypadków zakażenia.

W całej Francji do środy odnotowano 4032 zgony spowodowane koronawirusem i prawie 57 tys. infekcji. W szpitalach przebywa 24639 pacjentów, z czego 6017 w stanie ciężkim na oddziałach intensywnej terapii. To więcej, niż było łóżek na tych oddziałach we Francji przed wybuchem epidemii (5 tys.) - zauważył dyrektor generalny w resorcie zdrowia Jerome Salomon.

Z Paryża Katarzyna Stańko

