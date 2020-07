Francja: Marsz grup antyrasistowskich w Paryżu

W Paryżu grupy antyrasistowskie zorganizowały w niedzielę, w 58. rocznicę odzyskania niepodległości przez Algierię, marsz, który ma zwrócić uwagę władz we Francji na pomniki handlarzy niewolnikami lub brutalnych kolonizatorów oraz na ulice nazwane ich imionami.

Marsz został zorganizowany przez stowarzyszenia mieszkańców biednych przedmieść Paryża, gdzie mieszkają duże grupy potomków mieszkańców byłych francuskich kolonii i imigranci oraz ich dzieci. Dołączyły do nich organizacje antyrasistowskie i broniące praw uchodźców i imigrantów.

Algieria do 1962 roku była francuską kolonią.

Organizatorzy niedzielnego marszu zamieścili oświadczenie w mediach społecznościowych, w których oskarżają rząd Francji o to, że "ignoruje pamięć ludów sprowadzonych do roli niewolników lub skolonizowanych na drodze masowych rzezi". Autorzy komunikatu chcą, by zmieniono nazwy ulic nazwanych na cześć kolonizatorów.

Jak dotąd we Francji nie doszło do obalania pomników, co dzieje się w USA i niektórych krajach europejskich, odkąd śmierć George'a Floyda, Afroamerykanina uduszonego przez policjanta podczas zatrzymania pod koniec maja, doprowadziła do fali protestów w USA i w wielu miejscach na świecie.

Również w niedzielę w podparyskim miasteczku Stains zniszczono mural namalowany niedawno na cześć Floyda i Adamy Traore, który zmarł w areszcie 19 lipca 2016 roku, dwie godziny po zatrzymaniu w mieście Beaumont-sur-Oise w regionie Ile-de-France. Fresk został namalowany przez lokalnych artystów na zamówienie mera Stains Azzedine'a Taibi; widniał na nim napis "Przeciw rasizmowi i brutalności policji".

"Niestety obawiałem się tego rodzaju wandalizmu" - powiedział Taibi, który przyznał też, że od kilku tygodni anonimowe osoby grożą mu śmiercią przez telefony i w mailach.