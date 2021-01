Francja: Media i politycy wyrażają zaniepokojenia wydarzeniami w USA

We Francji media i politycy wyrażają w czwartek zaniepokojenie zamieszkami, do których doszło dzień wcześniej na Kapitolu podczas posiedzenia Kongresu USA. Wydarzenia w Waszyngtonie to „pęknięcie demokracji” – pisze dziennik „Le Figaro” w komentarzu redakcyjnym.

Jednym z godnych podziwu aspektów amerykańskiej demokracji jest kultura pokojowych przemian, niezachwianie potwierdzana od 230 lat. Chociaż zdarzało się, że władza przekazywana była pośród chaosu, jak po zabójstwie prezydent Johna F. Kennedy'ego lub rezygnacji Richarda Nixona, żadna z nich nie zagroziła porządkowi konstytucyjnemu. Donald Trump jest pierwszym współczesnym prezydentem, który otwarcie kwestionuje głosy swoich współobywateli, poświadczone przez władze polityczne i sądownicze - czytamy w komentarzu "Le Figaro".

"Inwazja zwolenników Trumpa na Kongres w środę 6 stycznia jest ostatnim wydarzeniem w przedsięwzięciu rozbiórkowym prowadzonym od czasu wyboru prezydenta USA. Zachęcając (do protestów) białych ekstremistów, a także spiskowców, Donald Trump trwale podzielił Partię Republikańską" - napisał z kolei w komentarzu dziennik "Le Monde".

"Trump ponosi odpowiedzialność za sytuację na Kapitolu. Słowa mogą zabijać. Demokracja oznacza wolność, ale także wielką odpowiedzialność" - skomentował w telewizji BFM TV przemówienie Trumpa oraz zamieszki na amerykańskim Kapitolu senator i kandydat na prezydenta we francuskich wyborach prezydenckich w 2022 roku Bruno Retailleau z partii Republikanie.

Marine Le Pen, szefowa Zjednoczenia Narodowego, wyraziła natomiast w stacji France 2 oburzenie z powodu blokowania wpisów Trumpa przez Twittera i Facebook. Zdaniem Le Pen sytuacja, kiedy firmy decydują o tym, co ma mówić, a czego ma nie mówić głowa państwa jest nie do przyjęcia.

"Nigdy nie ustąpimy wobec przemocy ze strony kogokolwiek, kto chce zaszkodzić sprawie demokracji" - oświadczył prezydent Francji Emmanuel Macron w nagraniu wideo wyemitowanym w czwartek nad ranem na Twitterze.

"Chcę wyrazić nasze uczucia przyjaźni i wiary w Stany Zjednoczone. To, co się dzisiaj wydarzyło w Waszyngtonie bez wątpienia nie jest amerykańskie. Wierzymy w siłę naszych demokracji. Wierzymy w siłę amerykańskiej demokracji" - powiedział po angielsku Macron w nagraniu zarejestrowanym w Pałacu Elizejskim.

"Donald Trump mógł wyjść na szczyt jako +prezydent ludu+ z kwestionowaną, ale niemałą historią. Zamiast tego jego narcyzm przezwyciężył wszelką godność, (prezydent) nadużywa instytucji, depcze demokrację, dzieli obóz (Republikanów) i kończy prezydenturę pośród podziałów (politycznych" - stwierdza "Le Figaro".

"Żałosny i chaotyczny koniec rządów Donalda Trumpa w środę zamienił się w gwałtowne powstanie w sercu amerykańskiej stolicy" - napisał z kolei dziennik "Liberation" , oskarżając ustępującego prezydenta o używanie napastliwych i obraźliwych słów podczas przemówienia do swoich zwolenników zgromadzonych pod Białym Domem i protestujących przeciwko wynikom listopadowych wyborów.

Tłum wdarł się na Kapitol podczas marszu zwolenników Trumpa pod hasłem "Uratujmy Amerykę". Na około godzinę przed atakiem, amerykański prezydent przemawiał zachęcając swoich zwolenników, aby "nigdy nie poddawali się" w walce przeciwko sfałszowanym jego zdaniem wyborom.

Z Paryża Katarzyna Stańko