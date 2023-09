Francja: Media i wierni o wizycie Franciszka w Marsylii: działanie na rzecz dialogu między kulturami regionu Morza Śródziemnego

Wizyta papieża Franciszka w Marsylii, gdzie uczestniczył w Spotkaniu Śródziemnomorskim, widziana jest we Francji jako chęć działania na rzecz dialogu między kulturami regionu.

Pielgrzymi z różnych części Francji, od Montpellier po Bretanię, obecni w sobotę na stadionie Vélodrome na mszy odprawionej przez papieża, podkreślali że przyjechali, żeby przyjąć Franciszka, który po raz pierwszy w czasie swojego pontyfikatu spotkał się z wiernymi we Francji. Wizyta Ojca Świętego była szczególnie ważna dla wiernych z samej Marsylii, której nie odwiedził żaden papież od 500 lat.

Wizyta papieża Franciszka w Marsylii z okazji Spotkania Śródziemnomorskiego widziana jest we Francji jako chęć działań na rzecz dialogu międzykulturowego i wzajemnego zrozumienia.

"Kiedy słuchamy papieża Franciszka i kardynała (Jean-Marca) Aveline'a, widzimy, jakie mieli intencje, inicjując to spotkanie. Morze Śródziemne jest morzem zamkniętym, ale dotyka wielu krajów i wiele cywilizacji tu się narodziło. I teraz w tych krajach, w kontekście aktualnego konfliktu, danie możliwości, aby ludzie się spotkali, obojętnie jakie są ich opinie, aby mogli wspólnie zastanowić się nad tym, jak można działać inaczej, a zwłaszcza, zaakceptować dialog, jest niezwykłym wyzwaniem. Jeśli się uda i będzie to kontynuowane, przyniesie owoce za 30-40 lat" - powiedział PAP biskup Gérard Coliche, były biskup pomocniczy diecezji Lille.

We francuskich mediach przed przyjazdem papieża wizytę określano jako "polityczną" w kontekście kryzysu migracyjnego, cytując słowa Franciszka, w których precyzował, że nie przyjeżdża na oficjalną wizytę do Francji, lecz na pielgrzymkę do Marsylii. Jak zaznaczył dziennik "Le Monde", przyjmując zaproszenie do Marsylii, papież chciał "szczególnie poruszyć kwestię migrantów - temat, który od samego początku pontyfikatu leży mu na sercu, podczas gdy problemy francuskich katolików, którzy widzą pustoszejące kościoły, są mu dalsze".

Mer Marsylii, Benoit Payan, w wywiadzie dla dziennika "La Croix" określił wizytę Franciszka jako "wydarzenie na skalę światową, jakiego w Marsylii jeszcze nigdy nie było". "Tak jak Marsylia nie przypomina innych miast, tak ten papież nie przypomina żadnego innego" - ocenił.

Prezydent Emmanuel Macron napisał zaś na platformie X (d. Twitterze), że "z dumą wita jego świątobliwość papieża Franciszka we Francji".

Po pierwszym dniu papieskiej pielgrzymki francuskie media zwróciły szczególną uwagę na słowa papieża, wypowiedziane podczas spotkania z przedstawicielami różnych wyznań przed marsylskim pomnikiem poświęconym marynarzom i migrantom, którzy zginęli na morzu. Dziennik regionalny "La Provence" określił słowa papieża Franciszka ("Nie przyzwyczajajmy się do uznania zatopień statków jako wiadomości, a śmierci na morzu - jako liczb") jako reprezentujące "najważniejszą, ostatnią bitwę Franciszka".

Wizycie papieża w Marsylii swoje wydania poświęciły także inne francuskie gazety, wskazując m.in. na obecność wielu młodych ludzi na spotkaniach z Franciszkiem.

