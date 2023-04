Francja: Media: na Ukrainie przeciwko Rosji walczy około 70 Francuzów; 10 zginęło w boju

Na Ukrainie jako ochotnicy w zagranicznym legionie walczy około 70 Francuzów, 10 zginęło w boju – podał we wtorek dziennik „Le Monde”.

"Le Monde" przedstawia sylwetkę ochotnika Brandona Nicolasa, który jest hospitalizowany w Połtawie na Ukrainie, ponieważ został ranny w grudniu ubiegłego roku w regionie Donbasu. Brandon dołączył do międzynarodowego legionu na początku rosyjskiej inwazji.

Gazeta cytuje innego ochotnika, byłego urzędnika państwowego Pierre'a: "Jest nas bardzo niewielu Francuzów walczących tutaj o wolność Ukrainy i Europy. Przyznaję, że jestem rozczarowany". Pierre przebywa obecnie w Kramatorsku, jest członkiem jednostki zwiadowczej. Walczył w Bachmucie.

"Przed przyjazdem na Ukrainę nie miałem żadnego doświadczenia w prawdziwej walce" - podkreśla Pierre. Oceniając motywację zagranicznych ochotników, Pierre zauważył, że "wielu szuka przygody i adrenaliny. Jest to sposób na życie, niekonwencjonalny. Ukraina to sprawa, która wydaje się oczywista. Łatwo identyfikować się z ofiarą i stać się użytecznym dla ludu niesprawiedliwie atakowanego" - stwierdził Francuz.

Inny francuski ochotnik, który porzucił własną firmę, aby walczyć w Ukrainie, krytycznie ocenia politykę Zachodu wobec Rosji: "Putin bawi się straszeniem nas, bo mu na to pozwalamy". "My, Zachód mamy większy PKB, znacznie większą potęgę militarną, a jednak to on drwi z nas w Afryce z Grupą Wagnera. Stawką jest przyszłość Europy. Chciałbym, aby 200 tys. ochotników dołączyło do międzynarodowego legionu, co zmieniłoby reguły gry" - powiedział dziennikowi "Le Monde".

Według kilku członków legionu na Ukrainie jest jeszcze do 70 francuskich ochotników. Liczba ta jest trudna do zweryfikowania, ponieważ większość z Francuzów odmawia kontaktu z mediami, a dowództwo legionu międzynarodowego nie podaje informacji na ich temat.

Z Paryża Katarzyna Stańko