Francja: Media o prezydencie Bidenie: zdecydowanie chce porozumienia z Iranem

Komentatorzy i eksperci francuskich mediów, analizując bliskowschodnią politykę prezydenta USA Joe Bidena, podkreślają jego zdecydowaną chęć porozumienia z Iranem.

Zaostrzenie tonu wobec następcy tronu Arabii Saudyjskiej i de facto jej przywódcy, księcia Muhammada ibn Salmana i izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu nie jest, ich zdaniem, sygnałem zmiany tradycyjnych sojuszy USA.

Widzą oni natomiast zdecydowaną chęć porozumienia z Teheranem i zauważają, że nie zważając na prowokacje mułłów, lokator Białego Domu, mnoży ustępstwa, mające doprowadzić do wznowienia porozumienia nuklearnego.

Zastanawiają się jednak nad tym, czego chcą rządzący Iranem i w przewidywaniu zwycięstwa konserwatysty w czerwcowych wyborach prezydenckich, nie są pewni czy nowa głowa państwa chcieć będzie negocjacji z Waszyngtonem.

Komentator telewizji BFM TV mówił w środę, że "nie ulega wątpliwości", iż prezydent USA już wykonał pewne gesty, w celu powrotu do porozumienia nuklearnego z 2015 roku (JCPoA), kiedy to zniesiono liczne sankcje w zamian za to, co uznano za wyrzeczenie się broni jądrowej przez Iran.

Podobnie jak w innych mediach francuskich, w programie podkreślano, że "Europa cały czas pragnęła uratowania porozumienia" i że obecne działania prezydenta USA "koordynowane są z europejskimi partnerami". A komentator tygodnika "Le Point" spodziewa się, że "Europa może być zasadniczym aktorem" złagodzenia napięć między USA a Iranem.

Już w zeszłym tygodniu komentator dziennika "Le Monde" zauważał, że amerykańskich starań o wznowienie kontaktów dyplomatycznych, nie zahamowały "prowokacje" Teharanu, takie, jak zapowiedź ograniczenia inspekcji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA).

Za najważniejszy z gestów, szczególnie niepokojący Rijad i Jerozolimę, uznał w Radio J (francuskie radio żydowskie) komentator Christophe Barbier odwołanie wznowionych we wrześniu ubiegłego roku przez ówczesnego prezydenta USA Donalda Trumpa sankcji międzynarodowych. Sankcje te wycofała Rada Bezpieczeństwa ONZ w 2015 r. Wiele państw, w tym UE, nie uznało ich wznowienia. "Era maksymalnego nacisku jest definitywnie zamknięta" - komentowała redakcja "Le Monde".

W środowym numerze dziennika "Le Figaro" cytowany jest biznesman i ekspert Francois-Aissa Touazi, który tłumaczył, że "Saudyjczycy wiedzą, że nie są w stanie przeciwstawić się zbliżeniu amerykańsko-irańskiemu. Chcieliby jednak doprowadzić do zdecydowanego ograniczenia irańskiego programu jądrowego i przede wszystkim redukcji pocisków rakietowych Iranu".

Według analizy, zamieszczonej w "Le Figaro", "nie jest pewne czy poza efektami zapowiedzi, jesteśmy świadkami ostrego zakrętu w porównaniu z epoką (Donalda) Trumpa".

Autor artykułu Georges Malbrunot, uznawany za jednego z najlepszych we Francji znawców Bliskiego Wschodu, cytuje ekspertów, którzy nie wierzą w rozluźnienie stosunków z Arabią Saudyjską, a nawet w zapowiedziane "odstawienie" jako partnera rozmów, następcy tronu Muhammada ibn Salmana, któremu lokator Białego Domu zarzuca poważne pogwałcenia praw człowieka.

Według g cytowanego w "Le Figaro" Denisa Boucharda, byłego francuskiego dyplomaty i specjalisty od kwestii bliskowschodnich, "Biden chce pokazać lewicy Partii Demokratycznej, że promuje demokracje i wysuwa na czoło prawa człowieka".

A inny, cytowany w artykule ekspert, pracujący w Waszyngtonie Saudyjczyk Ali Shihabi, zauważa, że książę Muhammad "jest prawdziwym szefem rady administracyjnej królestwa i że jego wiekowy ojciec nie zajmuje się już codzienną polityką". Ekspert dodaje, że za "bardzo głośnymi czasem oskarżeniami, jakie dochodzą z Waszyngtonu, rząd Joe Bidena prowadził w ostatnich tygodniach intensywne kontakty z Rijadem i z samym ibn Salmanem".

Powołując się na biznesmanów i specjalistów od Arabii Saudyjskiej, dziennikarz "Le Figaro" pisze, że "Arabia jest niemożliwą do ominięcia potęgą energetyczną i finansową", dokonała ogromnych inwestycji w USA i kupuje od Waszyngtonu wielkie ilości broni. "Krótko mówiąc, Królestwo pozostanie zarówno klientem, jak i sojusznikiem (Waszyngtonu)" - konstatuje.

Z Paryża Ludwik Lewin