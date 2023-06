Francja: Media o śmierci Berlusconiego: zmarł mężczyzna o tysiącu żyć, który kochał bardzo młode kobiety

Silvio Berlusconi trzykrotnie stojący na czele włoskiego rządu przedsiębiorca medialny, wieloletni właściciel klubu piłkarskiego AC Milan, ma na swoim koncie szereg publicznych i prywatnych skandali oraz przyjaźń z Władimirem Putinem – przypominają francuskie media, określając polityka jako „mężczyznę o tysiącu żyć”, który „kochał bardzo młode kobiety”.

"Były szef włoskiego rządu do końca pozostanie centralną postacią transalpejskiej polityki; mimo chaotycznego dojścia do władzy, powtarzających się skandali seksualnych i licznych niepowodzeń prawnych, przedsiębiorca, mistrz komercyjnej telewizji, jest uosobieniem sukcesów i ekscesów olśniewających Włoch" - pisze dziennik "Liberation".

"Berlusconi to najbogatszy człowiek we Włoszech i premier, który sprawował władzę najdłużej od narodzin Republiki Włoskiej: dokładnie 3340 dni. Ale pomimo jego długowieczności, niezaprzeczalnego zmysłu taktycznego, talentu komunikacyjnego, jego działania w rządzie pozostają naznaczone serią prywatnych i finansowych skandali oraz względną impotencją polityczną - owocem jego swobodnego i kochającego przyjemności temperamentu, jego konfliktów interesów i porozumień zawieranych z siłami politycznymi o niekiedy sprzecznych ideologiach" - komentuje z kolei dziennik "Le Monde".

Jak dodaje gazeta, "cień na wizerunek umiarkowanego konserwatysty rzuciła jego demonstracyjna przyjaźń z Władimirem Putinem, której nigdy nie przerwano pomimo rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r."

"Jego pamięć będzie na zawsze związana z AC Milan, klubem, który uratował przed bankructwem, kupując go od Giussy'ego Fariny. Pod jego rządami klub stał się wielkim Milanem, panującym we włoskiej i europejskiej piłce nożnej, zdobywając 29 tytułów, w tym 5 Ligi Mistrzów" - przypomina stacja BFM TV

"Berlusconi dwa lata studiował na Sorbonie po maturze, dzięki czemu mówił po francusku i doskonale znał repertuaru Charlesa Treneta i Charlesa Aznavoura" - zauważa "Le Monde".

"Berlusconi kochał (bardzo młode) kobiety. Człowiek, który dominował we włoskiej polityce przez kilka dziesięcioleci prawdopodobnie przejdzie do historii dzięki swoim głośnym eskapadom seksualnym i imprezom +bunga bunga+. Jacques Chirac (prezydent Francji w latach 1995-2007) nigdy nie był pruderyjny, ale eskapady Berlusconiego wprowadzały go w zdumienie" - pisze z kolei tygodnik "Le Point".

