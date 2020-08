Francja: Media o szczycie UE ws. Białorusi: Unia zachowuje ostrożność

Komentując środowy nadzwyczajny szczyt UE w sprawie Białorusi, francuskie media zauważają, że Unia zachowuje ostrożność, by nie prowokować Rosji. Podkreślają, że Moskwa ma kluczowe znaczenie dla rozwoju wydarzeń na Białorusi.

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka nie ma żadnej legitymacji demokratycznej - pisze dziennik regionalny "Ouest France" w relacji ze szczytu, cytując przewodniczącego Rady Europejskiej Charles'a Michela.

Redakcja tej gazety szczególnie punktuje decyzje i zapowiedzi decyzji o sankcjach wobec władz białoruskich. Podkreśla, że wśród osób, których będą objęte zakazem wjazdu do krajów UE, znaleźć się może sam Łukaszenka.

Autorzy artykułu przyznają jednak, że "dla dalszego rozwoju kryzysu zasadnicze znaczenie ma postawa Moskwy, najbliższego politycznego, gospodarczego i wojskowego partnera Mińska".

Według serwisu telewizji publicznej France 24 "dla Europejczyków droga do Mińska wiedzie przez Moskwę". Komentator stacji, podobnie jak inne media francuskie, zauważył, że przed wideokonferencją przywódców UE zarówno prezydent Francji Emmanuel Macron, jak i kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel rozmawiali o sytuacji na Białorusi z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Redakcja dziennika "Le Figaro" ocenia, że "Europa posuwa się z największą ostrożnością, w obawie przed rozdrażnieniem Moskwy". W czwartkowym wydaniu gazety jej brukselska korespondentka twierdzi, że to "obawa przed wojskową interwencją Rosji pchnęła Brukselę do zorganizowania nadzwyczajnego szczytu".

Dziennikarka wskazuje, że "27" pamięta wciąż aneksję Krymu przez Rosję w 2014 roku. Zwraca uwagę, że "ostatnim razem, gdy nadzwyczajny szczyt zwołany został w sierpniu, chodziło właśnie o Ukrainę".

Jej zdaniem "nie ma mowy, by +27+ obserwowała, nie reagując, ewentualne zbliżenie Białorusi z Rosją". Jednocześnie UE nie może sobie pozwolić na odgrywanie zbyt czynnej roli w tym, co dzieje się na Białorusi, gdyż "byłoby to włożeniem broni do rąk Łukaszenki" - podkreśla, dodając, że "chodzi w tym również o uspokojenie Moskwy, która nie wymieniając Europejczyków, wskazuje na próby zagranicznej ingerencji".

Wszystkie niemal francuskie media informują, że Michel "zapewniał, że Rosja nie ma zamiaru interweniować zbrojnie na Białorusi".

"Przywódcy europejscy komunikują się z Łukaszenką poprzez Putina, którego nie da się ominąć" - cytuje unijnego dyplomatę wysłannik dziennika "Le Monde" do Brukseli.

Następnie przytacza on opinię specjalnej sprawozdawczyni ONZ ds. praw człowieka na Białorusi Anais Marin. "Im bardziej Unia Europejska będzie się mieszać (w sytuację na Białorusi - PAP), tym bardziej Rosja będzie przekonana, że to (także) jej sprawa" - przewiduje.

Jej zdaniem "w interesie Władimira Putina leży gra na czas", w przeciwieństwie do "wspierania Łukaszenki za wszelką cenę". "Jakiś następca (Łukaszenki - PAP) mógłby zadowolić Władimira Putina, jeśli nie będzie zbliżał się do UE ani do NATO" - dodała.

Dziennikarz "Le Monde" informuje, że "przywódcy europejscy podkreślili swoje zasadnicze poparcie dla propozycji mediacji, wysuniętej przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)".

Inne media zauważyły, że "to na propozycję Polski +27+ zgodziła się na zaangażowanie OBWE, by, jeśli do tego dojdzie, wesprzeć proces demokratyzacji, np. kontrolując przygotowanie następnych wyborów".

Z Paryża Ludwik Lewin