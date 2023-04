Francja: Media o wizycie Zełenskiego: to przede wszystkim podziękowanie Polsce, która w spektakularny sposób wspiera Ukrainę

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył w Polsce swoją pierwszą oficjalną wizytę, aby podziękować głównemu sojusznikowi Ukrainy za pomoc w obliczu rosyjskiej inwazji oraz omówić przyszłe stosunki w sferze bezpieczeństwa i gospodarki. Wizyta ma charakter symboliczny – wskazują w środę francuskie media.

"Wizyta Zełenskiego w Polsce ma charakter wysoce symboliczny, a Polska okazała mu bezwarunkowe wsparcie wzmocnione dostawami broni" - podkreśla telewizja France24. "To Polska w sposób jasny, zdecydowany i mocny zapewniła Ukrainie i Zełenskiemu wsparcie na Zachodzie, stając się jego najlepszym adwokatem" - podkreśla publicysta stacji Gauthier Rybinsky.

France24 przypomina relacje polsko-ukraińskie z czasów II wojny światowej, porównując obecne stosunki obu krajów do powojennego pojednania i zacieśniania relacji francusko-niemieckich.

Francuskie media informują również o polskiej obietnicy dostarczenia Ukrainie w przyszłości nawet 30 sowieckich myśliwców MiG-29.

"Polska armia staje się jedną z pierwszych armii NATO. Poza pomocą wojskową opieka Polaków nad ukraińskimi uchodźcami budzi podziw społeczności międzynarodowej" - pisze ekonomiczny dziennik "Les Echos". "Prezydent Zełenski chce podtrzymać płomień polskiego poparcia dla Ukrainy" - zauważa, wskazując jednocześnie na obciążenie polskiego systemu edukacji i zdrowia z powodu 1,3 mln przebywających w Polsce uchodźców.

Wizyta Zełenskiego - dodaje "Les Echos" - to przede wszystkim podziękowanie Polsce, która w spektakularny sposób wspiera Ukrainę, oraz zapewnienie, że wsparcie to utrzyma się w przyszłości. Według danych opublikowanych w tym tygodniu przez kiloński Instytut Gospodarki Światowej polska pomoc wojskowa, humanitarna i finansowa osiągnęła już 3,5 mld euro od początku wojny. Stanowi to ponad 0,6 proc. polskiego PKB (Francja jest daleko w tyle z pomocą na poziomie 0,07 proc.) - wskazuje dziennik.

Telewizja LCI i "Les Echos", relacjonując wizytę prezydenta Ukrainy, spekulują również na temat przyczyn rezygnacji ze stanowiska polskiego ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka. Wskazują na zniesienie unijnych ceł na ukraińskie zboże, co grozi załamaniem cen zbóż w krajach UE i stwarza potrzebę wsparcia unijnych rolników.

Z Paryża Katarzyna Stańko