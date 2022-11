Francja: Media: Odnalezione skrzypce Stradivariusa mogły zostać skradzione z Muzeum Narodowego w Warszawie w 1944 r.

Trwa sprawdzanie historii i pochodzenia skrzypiec „Lauterbach”, których wartość może sięgać 10 mln euro. Odnalezione we Francji skrzypce Stradivariusa, będące w posiadaniu prywatnej osoby, mogły zostać skradzione z Muzeum Narodowego w Warszawie w 1944 r. – podała francuska organizacja Musique et Spoliations.

O odnalezieniu zabytkowego instrumentu, który mógł zostać skradziony z polskiego muzeum napisał kilka dni temu dziennik "Le Parisien", powołując się na informacje organizacji Musique et Spoliations, którą założyły w 2017 r. historyczka Pascale Bernhein i prawniczka Corinne Hershkovitch.

Trwa sprawdzanie historii skrzypiec, których wartość może sięgać 10 mln euro - poinformowała PAP organizacja.

Skrzypce "Lauterbach" zostały przekazane w depozyt warszawskiemu Muzeum Narodowemu w 1939 roku przez znanego przemysłowca Henryka Grohmana.

Według "Le Parisien", do organizacji Musique et Spoliations zgłosił się posiadacz skrzypiec, które opisem pasują do zaginionego "Lauterbacha".

Instrument wykonano prawdopodobnie w 1719 roku, a jego nazwa pochodzi od nazwiska niemieckiego wirtuoza skrzypiec Johanna Christiana Lauterbacha, który był ich właścicielem w XIX wieku.

W czasie II wojny światowej Stradivarius był ukryty w Muzeum Narodowym, jednak Niemcy odkryli instrument podczas Powstania Warszawskiego. Francuscy eksperci są w kontakcie z Muzeum Narodowym, by ustalić prawowitego właściciela skrzypiec.

ksta/ adj/