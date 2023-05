Francja: Media po wizycie Zełenskiego: prezydent Ukrainy uzyskał od sojuszników nowe dostawy broni, ale nie samoloty

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uzyskał od sojuszników nowe dostawy broni w czasie swojego tour po Europie, ale na tym etapie nie otrzyma samolotów bojowych – piszą w poniedziałek francuskie dzienniki.

"Prezydent Zełenski przed przystąpieniem do kontrofensywy mającej na celu odzyskanie jak największej części terytoriów okupowanych przez Rosję zapewnił sobie poparcie europejskich sojuszników i nowe dostawy broni, ale na tym etapie nie udało mu się przekonać Francji czy Niemiec do zaopatrzenia go w samoloty" - pisze dziennik "Le Monde".

Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Thomas Gassilloud stwierdził w poniedziałek w stacji France Info, że dostawa samolotów bojowych na Ukrainę nie była "priorytetem" i nie odpowiadała "najpilniejszym potrzebom" Ukrainy.

W komunikacie po roboczej kolacji prezydenta Emmanuela Macrona z Wołodymyrem Zełenskim w Pałacu Elizejskim w niedzielę wieczorem, poinformowano, że Francja dostarczy "dziesiątki pojazdów opancerzonych i lekkich czołgów, w tym AMX-10RC (…) w nadchodzących tygodniach".

Francja zapowiedziała również dalsze szkolenia ukraińskich wojsk. Batalion liczący 600 żołnierzy jest już szkolony przez francuskich instruktorów w Polsce od kwietnia. W 2023 r. Francja obiecała wyszkolić 2 tys. ukraińskich żołnierzy na swoim terytorium i 4 tys. w Polsce. Szkolenie na samolotach myśliwskich nie jest wykluczone, nawet jeśli dostawa samolotów francuskich nie jest przewidziana w programie - pisze "Le Figaro".

Francja nie zobowiązała się jednak do dostarczenia systemów dalekiego zasięgu Scalp. Nie ogłoszono też dostaw myśliwców, o które Ukraina usilnie prosi swoich zachodnich sojuszników. "Pytanie jest trochę przedwczesne" - ocenia otoczenie Macrona, przypominając, że wyszkolenie pilota trwa kilka miesięcy. "Francja ma jednak na stanie trzynaście Mirage 2000-C, które są wycofywane z eksploatacji" - informuje "Le Monde".

"Poza kwestiami wojskowymi wizyta Zełenskiego miała również na celu przygotowanie szeregu wydarzeń międzynarodowych: szczytu G7 w dniach 19-21 maja w Hiroszimie (Japonia), szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej 1 czerwca w Kiszyniowie (Mołdawia), Rady Europejskiej w czerwcu (29 i 30) w Brukseli oraz szczytu NATO w Wilnie w dniach 11 i 12 lipca - wskazuje dziennik "Le Figaro".

Z Paryża Katarzyna Stańko