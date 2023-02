Francja: Media: projekt ustawy emerytalnej skierowany do debaty w parlamencie

We Francji komisja parlamentarna zakończyła pracę nad kwestionowanym przez związki zawodowe projektem ustawy emerytalnej, nie docierając w wyznaczonym na środę wieczór terminie do końca tekstu z powodu tysięcy zaproponowanych poprawek - podało w czwartek Radio France Internationale. Debata w Zgromadzeniu Narodowym nad oryginalnym tekstem ustawy została zaplanowana na poniedziałek.

Od początku tego tygodnia członkowie komisji spraw społecznych badali proponowaną przez rząd reformę oraz 7 tysięcy poprawek, które wniosła opozycja. Ze względu na to, że komisja nie zdążyła w wyznaczonym czasie zakończyć prac nad tekstem, debata w Zgromadzeniu Narodowym będzie dotyczyć oryginalnego tekstu ustawy, bez poprawek.

Do godz. 20 w środę, gdy upłynął czas na prace nad projektem w komisji, jej członkowie przeczytali dwa artykuły i nie dotarli do art. 7 kluczowej części reformy, w którym zaproponowane zostało podwyższenie wieku emerytalnego z 62 do 64 lat do 2030 roku.

Kilka minut przed godz. 20, gdy do sprawdzenia pozostało prawie 5 tysięcy poprawek, przewodnicząca komisji Fadila Khattabi z partii prezydenta Emmanuela Macrona LREM "z żalem" zakończyła sesję komisji, ponieważ pomimo 28 godzin debaty, nie udało się omówić większości tekstu.

Debaty w komisji zatrzymały się na tzw. indeksie seniorów, zgodnie z którym przedsiębiorstwa byłyby zobligowane do publikacji liczby zatrudnionych starszych pracowników, oraz na systemie finansowania emerytur. Do obu tych kwestii lewicowa koalicja Nupes, która jest zdeterminowana, aby zablokować reformę - jak oceniło RFI - zaproponowała wiele poprawek.

Aby udało się przyjąć ustawę emerytalną rządząca LREM, która nie posiada większości w parlamencie, będzie zależna od głosów z innych partii, przypuszczalnie mogą jej pomóc centroprawicowi Republikanie - oceniło RFI.

W odpowiedzi na ogłoszenie przez premier Elisabeth Borne w pierwszej połowie stycznia planu reformy emerytalnej, francuskie związki zawodowe rozpoczęły strajki. We wtorek w demonstracjach uczestniczyło ponad milion Francuzów w całym kraju. W planach są kolejne protesty. Badania opinii publicznej pokazują, że większość Francuzów jest przeciwna reformie, a 62 proc. popiera akcje protestacyjne, jednak rząd zapowiada, że się nie ugnie.