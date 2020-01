Francja: Media sceptyczne wobec wyników konferencji w sprawie Libii

Francuskie media sceptycznie komentują w poniedziałek niedzielną międzynarodową konferencję w Berlinie w sprawie sytuacji w Libii. Podkreśla się brak jedności europejskiej i bezsilność Europy.

W niedzielę w Berlinie zebrali się czołowi politycy z jedenastu krajów oraz dwaj rywale libijscy - Fajiz as-Saradż, premier uznanego przez ONZ rządu w Trypolisie, oraz gen. Chalifa Haftar, który stoi na czele rządu samozwańczej Libijskiej Armii Narodowej (ANL).

O wynikach konferencji napisał w dzienniku "le Monde" Frederic Bobin: "Na papierze mamy pełen recital szlachetnych celów (…), ale za fasadowym sukcesem zbierają się chmury niepewności".

"Nie mamy najmniejszych złudzeń co do trudności, jakie czekają nas na drodze, na którą weszliśmy" - cytuje dziennikarz kanclerz Niemiec Angelę Merkel. I za niemieckim ministrem spraw zagranicznych Heiko Maasem "pierwszym wyzwaniem" nazywa "przekształcenie przerwy w walkach w rzeczywiste zawieszenie broni".

Francuskie media cytują amerykańskiego sekretarza stanu Mike'a Pompeo, który powiedział, że nawet jeśli w Berlinie zrobiono krok w stronę pełnego zawieszenia broni w Libii, to nie jest pewne, czy wspólnota międzynarodowa będzie w stanie zweryfikować, czy naprawdę doszło do niego w terenie.

Uwypuklają również sceptycyzm szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa, dla którego "jasne jest, że jak na razie nie udało się rozpocząć poważnego i trwałego dialogu (między walczącymi stronami)".

Uczestnicy konferencji spoza Libii zobowiązali się do "nieingerencji w zbrojny konflikt i w wewnętrzne sprawy Libii" i do wezwania innych krajów, "by postępowały tak samo". Francuscy komentatorzy, podkreślając, że nie przewidziano żadnych sankcji za niestosowanie się do tego zobowiązania, wyrażają wątpliwości w jego skuteczność. Tym bardziej, że jak powiedział Laurent Neumann z BFM TV, "stanowiska i interesy (uczestników konferencji) są bardzo rozbieżne".

Francuscy komentatorzy mówią o "tropizmie Francji" na korzyść "autorytarnej postaci marszałka Haftara" i przypominają, że niedawno znaleziono w jego arsenale francuskie pociski przeciwpancerne.

Libijski politolog Abdelkader el-Rehebi, cytowany na stronie internetowej tygodnika "Le Point", twierdzi, że "Rijad, Kair i Paryż bezwarunkowo popierają kampanię wojenną Haftara".

BFM TV przypomniało tweet byłego ambasadora brytyjskiego w Trypolisie Petera Milleta, w którym pisał, że Haftar oraz jego poplecznicy przekonani są o możliwości zwycięstwa militarnego.

Natomiast Claudia Gazzini z Międzynarodowej Grupy Kryzysowej (ICG), na którą powołuje się "Le Point", nie wyklucza "zawartego pod stołem" porozumienia między Moskwą i Ankarą. Jego celem byłaby "nowa kompozycja polityczna w Libii wzmacniająca wpływy Rosji i Turcji" - sugeruje ekspertka.

"W momencie, gdy na scenie libijskiej pojawiła się Turcja, powinno nastąpić zacieśnienie szeregów w łonie UE" - pisał w "Le Monde" Frederic Bobin, wyrażając pogląd wielu francuskich komentatorów. Obawiają się oni, że jeśli to nie nastąpi, Europa zostanie wypchnięta z libijskiej sceny dyplomatycznej przez nową oś turecko-rosyjską.

Z Paryża Ludwik Lewin