Od początku wywołanego przez Rosję konfliktu na Ukrainie szanowany francuski think tank CR24, zajmujący się analizą działań służb wywiadowczych oraz zatrudniający byłych wysokich urzędników państwowych i byłych pracowników wywiadu Francji, zwraca uwagę swoim bardzo prorosyjskim stanowiskiem – pisze portal tygodnika gospodarczego „Challenges”.

"Od początku kryzysu ukraińskiego, a zwłaszcza po rosyjskiej inwazji na Ukrainę CF2R, kierowany i założony przez Erica Denece, byłego analityka w Sekretariacie Generalnym Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego (SGDSN) podległego bezpośrednio premierowi Francji, wyróżnia się bardzo przychylną postawą wobec Moskwy" - wskazuje "Challenges".

"Denece powtarzał w mediach, że to ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski był +bardzo wyraźnie u źródła konfliktu i powinien przeprosić, że przyczynia się do eksterminacji populacji swojego kraju+, oraz że to +amerykańscy spin doktorzy odpowiedzialni są za zainscenizowanie rosyjskiego zagrożenia i agresji, które nie istnieją+" - wskazuje tygodnik.

Na prorosyjskie stanowisko CF2R, cieszącego się we Francji dużą renomą w zakresie analiz dotyczących wywiadu i bezpieczeństwa, wskazuje również Bruno Tertrais z Fundacji Badań Strategicznych (FRS), który twierdzi, że CF2R "wykorzystuje narrację Kremla".

Wypowiedzi Denece są cytowane przez ambasadę Rosji we Francji - podkreśla "Challenges".

Z Paryża Katarzyna Stańko