Francja: Media: Trump udzielił wsparcia Dudzie przed wyborami

Francuskie media w relacjach z wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie podkreślają, że część amerykańskich żołnierzy, których wycofanie z Niemiec zapowiedział prezydent USA Donald Trump, zostanie rozmieszczona w Polsce, a Trump udzielił polskiemu przywódcy wsparcia przed wyborami.

"Znajdujący się w trudnej sytuacji Donald Trump przyjmuje prowadzącego kampanię wyborczą Andrzeja Dudę" - zatytułowała swoją relację z wizyty polskiego prezydenta w USA agencja AFP.

Dziennik "Le Figaro" w wydaniu internetowym wybił w informacji na temat wizyty Dudy w USA słowa prezydenta Trumpa, który stwierdził, że prezydent Duda wykonuje "świetną robotę" w Polsce.

"Prezydent Duda ma się bardzo dobrze w Polsce. Wykonuje świetną robotę, Polacy uważają go za świetnego człowieka (...) Nie sądzę, by potrzebował mojej pomocy (w uzyskaniu reelekcji - PAP)" - mówił amerykański prezydent, cytowany przez francuski dziennik.

"Głównym tematem trzeciego spotkania Dudy z Trupem w Białym Domu jest wzmocnienie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce, o którą zdecydowanie prosi Warszawa" - wskazuje AFP; podobną tezę wysuwa francuska telewizja TV5Monde, a także dziennik "La Croix" oraz tygodnik "Le Point". Media podkreślają, że część amerykańskich żołnierzy wycofywanych z Niemiec zostanie rozmieszczona w Polsce.

Do tej pory Biały Dom prezentował ostrożne stanowisko podkreślając, że deklaracje na takim etapie byłyby przedwczesne - wskazują media.

Mimo że wojska USA utrzymują system rotacji, polscy urzędnicy regularnie podnoszą perspektywę stałej obecności USA, być może w postaci finansowanego przez Warszawę "Fortu Trump" - wskazuje AFP. Agencja podkreśla dobre stosunki obu prezydentów, cytując słowa Trumpa o "bardzo dobrych relacjach osobistych" z Andrzejem Dudą. "Myślę, że nigdy nie byliśmy z Polską tak blisko" - mówił prezydent Trump.

Francuska agencja cytuje również amerykańską ekspertkę krytycznie odnoszącą się do wizyty prezydenta Dudy w USA. "Żaden amerykański prezydent nie powinien spotkać się z zagranicznym przywódcą - czy to przyjacielem, czy wrogiem - na kilka dni przed wyborami" - oceniła Molly Montgomery z amerykańskiego think tanku Brookings Institution. "Osłabia to polski proces demokratyczny i nasze własne wartości" - dodała Montgomery.

Zajmujący się obronnością portal Meta-Defense napisał, że "Waszyngton kolejny raz próbuje rozbić europejską jedność", a prezydent Duda próbuje zagwarantować swojemu krajowi bezpieczeństwo.

Z Paryża Katarzyna Stańko