Francja: Media: Ukraińcy wymyślili słowo „macronować” na brak działań w trudnej sytuacji

Na Ukrainie pojawiło się w ostatnim czasie nowe słowo, „macronować”, które oznacza brak działania w trudnej sytuacji – pisze w środę „Le Parisien”. Ukraińcy mają żal do Francji za brak wystarczających działań w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę, a do francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona za to, że nie przyjechał dotąd do Kijowa - dodaje dziennik.

"W horrorze wojny Ukraińcy wymyślili nowe słowa, aby opisać rzeczywistość, w której się znaleźli po 24 lutego, czyli po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na ich kraj" - tłumaczy "Le Parisien", podkreślając, że "macronować" znaczy tyle co "bardzo się martwić jakąś sytuacją, ale nic nie robić".

"Czasownik ten zyskał popularność na komunikatorze Telegram, a Ukraińcy żartują sobie z sesji zdjęciowej prezydenta Emmanuela Macrona w Pałacu Elizejskim, kiedy to stylizował się na (prezydenta Ukrainy) Wołodymyra Zełenskiego - pisze gazeta.

"Le Parisien" przypomina również, że w ostatnich tygodniach Macron przeprowadził z Władimirem Putinem liczne rozmowy, z których nie ma jednak "wymiernych rezultatów, podobnie jak z jego spotkania w Moskwie z rosyjskim szefem państwa na dwa tygodnie przed inwazją na Ukrainę".

"To utrzymywanie dialogu irytuje część Ukraińców" - zauważa gazeta. "Nie pomagacie nam! Nienawidzę Macrona" -mówi cytowany przez nią jeden z ukraińskich pracowników we Francji.

Z Paryża Katarzyna Stańko