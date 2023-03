Francja: Media: wizyta brytyjskiego króla ze zwiększoną ochroną z powodu napięć społecznych

Brytyjski król Karol III przybędzie z pierwszą oficjalną wizytą zagraniczną do Francji w niedzielę wieczorem. Jego pobyt będzie miał podwyższony status ochrony z uwagi na napięcia społeczne wokół reformy emerytalnej forsowanej przez francuski rząd – informuje „Le Figaro”.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Według tego dziennika, z obawy przed ewentualnymi atakami i incydentami ze strony protestujących od kilku tygodni przeciwników reformy emerytalnej, Karol III i jego małżonka Camilla będą specjalnie chronieni przez funkcjonariuszy służb CRS, RAID i policjantów wyspecjalizowanych w ochronie dygnitarzy.

Para królewska będzie eskortowana nie tylko przez brytyjskich oficerów ochrony, ale także przez francuskich agentów Służby Ochrony (SDLP) specjalnie przeszkolonych w ochronie głów państw i obcych władców. Na trasach przejazdów obecni będą snajperzy, zaplanowane jest wykorzystanie dronów - dodaje "Le Figaro".

Wizyta brytyjskiego monarchy rozpocznie się w niedzielę wieczorem i potrwa do środy. Para królewska będzie zakwaterowana w należącej do ambasady brytyjskiej rezydencji w 8. dzielnicy Paryża w pobliżu Pałacu Elizejskiego, podjęta zostanie obiadem przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona wraz z małżonką Brigitte. Zaplanowano również wizytę gości w Bordeaux. W czwartek Karol III uda się do Niemiec.

Z Paryża Katarzyna Stańko