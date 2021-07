Francja: Mer Audincourt: celowy atak na instalację elektryczną punktu szczepień

Mer miejscowości Audincourt, na wschodzie Francji, Martial Bourquin powiadomił w poniedziałek organy ściągania o "celowym ataku" na instalację elektryczną punktu szczepień przeciw Covid-19 w miasteczku.

"Zdaliśmy sobie sprawę w niedzielę z uszkodzenia głównej sieci elektrycznej, a później awaryjnej" - oświadczył Bourquin. "Na miejscu okazało się, że są uszkodzone bezpieczniki" - dodał wskazując, że nie ma najmniejszej wątpliwości, iż był to akt "celowy i niedopuszczalny".

Przerwa w dostawie energii elektrycznej trwała do półtorej godziny - powiedział mer. W tym czasie w pozbawionych prądu chłodziarkach było ok. 3500 dawek szczepionki Pfizera. Po przywróceniu zasilania, dawki przewieziono do laboratorium w celu sprawdzenia ich przydatności.

Rzecznik policji poinformował, że służby przystąpiły do poszukiwania sprawcy awarii. Zabezpieczono odciski palców oraz nagrania z kamer wideo.

Audincourt to miejscowość w aglomeracji Montbeliard, którą zamieszkuje ok. 70 tys. osób. Punkt sczepień przeciwko Covid-19 wznowił działalność w poniedziałek rano.