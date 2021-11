Francja: Mer Beziers i współzałożyciel Reporterów bez Granic za budową muru na granicy polsko-białoruskiej

Polacy mają rację, że bronią się przed instrumentalizacją migracji prowadzoną przez reżim białoruski, ponieważ ona prowadzi do ich destabilizacji, a może prowadzić do destabilizacji Francji i to jest nasza sprawa – stwierdził w czwartkowym wywiadzie dla stacji BMF TV Robert Menard, mer Beziers i współzałożyciel organizacji Reporterzy bez Granic (RSF).

"Jestem za budową muru na granicy polsko-białoruskiej" - zadeklarował Menard.

"Nie chciałbym być na miejscu Polaków i przypominam, że ci sami ludzie w Europie, którzy popierają obecnie budowę muru na granicy UE krytykowali politykę Donalda Trumpa, a jak się okazało w tym akurat punkcie miał on rację" - dodał polityk.

Menard przyznał również, że warto rozmawiać z władzami Iraku i Syrii, aby wpłynąć na nich, by ograniczyli napływ migrantów ze swoich krajów.

Z Paryża Katarzyna Stańko