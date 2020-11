Francja: Mer Nicei chce zawieszenia układu z Schengen w związku z atakiem

W związku z atakiem terrorystycznym, do którego doszło niedawno w jego mieście, mer Nicei Christian Estrosi chce zawieszenia „na pewien czas” układu z Schengen oraz zaostrzenia zasad przyznawania azylu uchodźcom.

Do ataku terrorystycznego w Nicei doszło, ponieważ miasto znajduje się nad morzem, gdzie przybywają migranci w sytuacji, kiedy nie ma kontroli granic - oświadczył Estrosi w opublikowanym w czwartek wywiadzie dla dziennika "Nice-Matin".

Mer Nicei zaapelował o zawieszenie "na pewien czas" układu z Schengen, który umożliwia podróżowanie bez kontroli granicznych w 26 krajach europejskich.

Sprawca ataku w bazylice Notre Dame w Nicei 29 października śmiertelnie ranił trzy osoby, krzycząc "Allahu Akbar".

Zamachowiec, 21-letni obywatel Tunezji Brahim Aouissaoui, przybył nielegalnie do Europy, na włoską wyspę Lampedusa, pod koniec września. Do Nicei przyjechał we wtorek 27 października, dwa dni przed atakiem - przypomniał Estrosi, wpływowy polityk centroprawicowego ugrupowania Republikanie.

Estrosi chce również, aby uchodźcy pozbawiani byli statusu ochronnego w przypadku popełnienia przestępstwa. Według niego "wszystkie procedury azylowe muszą być przeprowadzane w konsulatach generalnych znajdujących się na terytorium krajów obywateli ubiegających się o azyl", a nie w krajach, do których te osoby przyjeżdżają.

W sobotę rano w Nicei odbędzie się ceremonia oddania hołdu ofiarom ataku terrorystycznego w Nicei z udziałem premiera Jeana Castexa - poinformował Estrosi.

Z Paryża Katarzyna Stańko