Francja: Minister: branża turystyczna straciła ok. 30 mld euro z powodu pandemii

Branża turystyczna we Francji straciła około 30 mld euro z powodu pandemii; do tego należy dodać 28 mld pomocy dla sektora z budżetu – poinformował we wtorek sekretarz stanu ds. turystyki Jean-Baptiste Lemoyne w stacji BFM TV.

Natomiast minister kultury Roselyne Bachelot również we wtorek ogłosiła nową kwotę wsparcia dla sektora kultury w wysokości prawie 150 mln euro, która ma pomóc kinom i teatrom w ponownym otwarciu. Sektor kultury od początku pandemii otrzymał około 11 mld euro.

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 17 210 osób. W szpitalach zmarło 187 chorych na Covid-19, natomiast w domach opieki, od ostatniego piątku odnotowano 41 zgonów. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła o 228, do 108 069 od początku pandemii - podała we wtorek Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Do szpitali przyjęto 996 zainfekowanych, w tym 247 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych zmniejszyła się o 691 i wynosi 22 058. Na oddziałach intensywnej terapii obecnie leczonych jest 4 015 pacjentów z Covid-19.

Od początku pandemii pierwszą dawkę szczepionki otrzymało 21 094 191 osób (tj. 31,5 proc. populacji i 40,2 proc. osób dorosłych), a 9 121 804 również drugą (tj. 13,6 proc. populacji i 17,4 proc. dorosłych).

W ciągu ostatniej doby zaszczepiono 589 557 osób, z czego 437 983 pierwszą dawką, a 151 574 również drugą. W sumie od początku kampanii szczepień podano już 30 215 995 dawek szczepionki przeciwko Covid-19.

Z Paryża Katarzyna Stańko