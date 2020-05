Francja: Minister: dowództwo lotniskowca bez winy ws. zakażeń Covid-19

Francuska minister sił zbrojnych Florence Parly oświadczyła w poniedziałek, że dowództwo lotniskowca atomowego Charles de Gaulle i jego zespół medyczny miało „nadmierną ufność” w możliwości "radzenia sobie z koronawirusem”, ale „nie popełniło błędu”.

"Wystąpiły błędy", ale "nie ma winy" - przyznała Parly przed komisją ds. obrony we francuskim Zgromadzeniu Narodowym, przekazując wnioski z dwóch dochodzeń, jednego epidemiologicznego, a drugiego wojskowego, w sprawie zakażeń na pokładzie okrętu.

U 1 046 członków załogi w połowie kwietnia potwierdzono zakażenie koronawirusem, co spowodowało skrócenie misji lotniskowca.

"Wszyscy są teraz wyleczeni i dołączyli do swoich rodzin, z wyjątkiem marynarza, który jest nadal hospitalizowany" - poinformowała minister.

Parly wyjaśniła, że wirus dostał się po raz pierwszy na pokład lotniskowca w basenie Morza Śródziemnego, przed postojem w Breście na północnym zachodzie Francji w połowie marca. Po postoju w dniach 21-26 lutego w porcie Limassol na Cyprze lotniskowiec popłynął na Sycylię, Baleary, do Hiszpanii kontynentalnej oraz Portugalii.

Na tej trasie miało dojść do zarażenia, jeszcze przed postojem w Breście - powiedziała minister, przedstawiając wnioski z dochodzenia. W Breście doszło według śledczych do kolejnego wprowadzenia koronawirusa na pokład, co było "czynnikiem przyspieszającym jego rozprzestrzenianie się".

Minister przyznała, że dowództwo, chcąc podnieść morale załogi, podjęło przedwcześnie decyzję o złagodzeniu bardzo surowych środków dystansu społecznego sadząc, że kontroluje sytuację. Jednak, jak dowodzi dochodzenie, "dowódca zawsze dbał o zdrowie swojej załogi" i "nieustannie badał ryzyko na podstawie informacji, którymi dysponował" - tłumaczyła Parly cytowana m.in. przez serwis telewizji LCI.

