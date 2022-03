Francja: Minister finansów: Europa jest w stanie uniezależnić się od rosyjskiego gazu

Europa jest w stanie uniezależnić się od rosyjskiego gazu - oświadczył we wtorek minister finansów Francji Bruno Le Maire. Moglibyśmy podjąć to wyzwanie już zimą 2022/23 - dodał francuski minister.

Podczas wizyty we francuskim przedsiębiorstwie chemicznym Air Liquide szef resortu finansów Francji zwrócił uwagę na to, że zależność europejskich państw od rosyjskiego gazu jest różna.

"Francja jest od niego zależna w 20 proc., Niemcy - 55 proc., jeszcze inne kraje są od niego całkowicie uzależnione (...). Jest to np. Finlandia, do której 100 proc. gazu płynie z Rosji" - mówił Le Maire. "Potrzeba wspólnych europejskich rozwiązań. Już tego lata powinniśmy zwiększyć magazynowanie gazu na poziomie 90 proc. możliwości, by stawić czoła zimie 2022/23".

Francuski minister podczas przemówienia wymienił także kilka innych pomysłów na uniezależnienie się od dostaw kluczowego surowca z Rosji. Były to m.in. zorganizowane, grupowe zakupy gazu, które pozwoliłoby na obniżenie stawek, jak również dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia. Jeszcze innym rozwiązaniem mogłaby być rozbudowa terminalów LNG (gazoportów) w Europie - proponował Le Maire.